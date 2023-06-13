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    • «Моя душа сгорела дотла»: трогательное письмо жены фаната ЦСКА, которого убили в Турции

    «Моя душа сгорела дотла»: трогательное письмо жены фаната ЦСКА, которого убили в Турции

    Арина Нечипорчук, жена убитого в Турции болельщика ЦСКА Вячеслава Нечипорчука, написала открытое письмо в соцсетях.

    «Сегодня утром я узнала, что моего любимого человека, моего мужа убили в Стамбуле. Он поехал туда с горящими глазами на финал Лиги чемпионов. Обожал футбол.

    Забрасывал меня кучей фоток с чeрными котиками и шутил, что наша черная кошка Мотька следит за ним повсюду.

    Моя душа сгорела дотла. Наши мечты, наши планы все в ноль. Он не услышит первого слова нашего сына Андрея.

    То, какая это была любовь, знают все. Как он любил нас и заботился.

    Я не верю. Я сижу и пишу это с тупой болью в затылке. Дома пахнет трауром, корвалолом и июньской клубникой. Сын лопает ее. Я до прилета мамы с Саратова кормила только ей ребeнка. Ничего не могу приготовить.

    Он был настолько добр, что переводил деньги Шри-Ланкийскому тук-тукеру, спустя полгода нашего отдыха там. Потому что тук-тукер нуждался.

    Он выручал всех и всегда, независимо от близости и степени родства. Я поражалась его огромному сердцу. Его ударили ножом в это сердце, и он погас.

    У меня все, друзья.

    Все самое личное я напишу мужу в ватсап. Сегодня я отправляю ему фото сынишки. Одна галочка... Я теперь вдова. И я не знаю, что делать. Я забыла, как дышать. Я просто хочу вернуть его домой.

    Хочется кричать, но сейчас я должна действовать.

    Как помогает государство? Сообщили, что я должна оплатить 2 000 долларов (160 000 рублей) за доставку Славы домой. А потом его похоронить. А потом, утопая в обжигающей боли, продолжать пытаться существовать. Не жить.

    Никогда раньше не просила помощи вот так. Но я просто не понимаю, а что дальше? Я осталась без средств. Совсем», – написала Арина Нечипорчук в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +376

      заткнитемнерот 1 час назад

      "Нет сисек - нет комментов" - мне кажется, самое время нарушить эту админскую логику околофутбольных постов.
      Давайте напишем побольше комментов в поддержку в такой ситуации!

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