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    • В РФС одним словом охарактеризовали работу судьи на кубковом Суперфинале

    В РФС одним словом охарактеризовали работу судьи на кубковом Суперфинале

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев оценил работу главного судьи кубкового Суперфинала между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти) Владислава Безбородова.

    «Как и в любом финале, когда встречаются две равные по классу команды, когда 90 минут определяют победителя, это откровенно сложный для судейства матч. Поэтому была назначена супербригада с лучшим арбитром последних двух лет – Владиславом Безбородовым и его ассистентами. На мой взгляд, они великолепно справились с этим матчем.

    Понятно, что были и пропущенные фолы и не вынесенная желтая карточка. Но это та ситуация, когда не стоит переходить к оценке судейства с точки зрения бухгалтерского подхода. Игра прошла таким образом, что результат определили игроки, был равный матч. В серии пенальти тоже были приняты верные решения. У победителя осталось одно ощущение от результата и судейства, у проигравшего оно другое. Владислав и бригада завершили сезон на мажорной ноте. Всем арбитрам можно уйти в краткосрочный отпуск с чувством удовлетворенности», – сказал Каманцев.

    • Безбородов – самый опытный судья РПЛ (ему 50 лет).
    • Петербуржец ранее играл на профессиональном уровне.
    • Безбородов – лидер минувшего сезона РПЛ по матчам в качестве главного судьи (22 игры).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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