Роша рассказал о поддержке от Федотова после непристойного жеста Соболева

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о поддержке команды после конфликта с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

«История с Соболевым? Меня поддерживал Владимир Федотов. С командой мы семья. И мы доказали это в финале Кубка России. У нас есть сплоченность!», – сказал Роша.