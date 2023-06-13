Роша рассказал о поддержке от Федотова после непристойного жеста Соболева

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о поддержке команды после конфликта с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.
«История с Соболевым? Меня поддерживал Владимир Федотов. С командой мы семья. И мы доказали это в финале Кубка России. У нас есть сплоченность!», – сказал Роша.
- В дерби с ЦСКА Соболев показал неприличный жест Роше, схватившись за пах.
- Судья удалил Соболева и Рошу, который повторил неприличный жест.
- Дисквалификация игрока ЦСКА была отменена, соболева отстранили на 4 матча.
Источник: «Спорт-Экспресс»