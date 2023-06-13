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    Карпин объяснил, почему не дружит с Мостовым

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не дружит с экс-игроком «Спартака» Александром Мостовым.

    – В фильме «Карпин Валера: Любовь, надежда и вера!» Александр достаточно тепло отзывается о вас. Не удивило такое, учитывая его негативную риторику в СМИ?

    – Не удивило. Он такой человек – залепил одно, потом залепил другое. А потом третье, четвертое и пятое.

    Вы теперь понимаете, почему я с ним не дружу? Я – другой человек. Не хуже и не лучше – просто другой.

    • Карпин и Мостовой вместе играли за «Сельту».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2256

      jek718875 18 минут назад

      Мастак сам себе на уме, получит лицензию, будет себя тренировать как Дзюпа

      1
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      Рейтинг: +14127

      R_a_i_n 34 минуты назад

      А разве есть такие, кто дружит с Мостовым?

      1
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