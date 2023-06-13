Карпин объяснил, почему не дружит с Мостовым

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не дружит с экс-игроком «Спартака» Александром Мостовым.

– В фильме «Карпин Валера: Любовь, надежда и вера!» Александр достаточно тепло отзывается о вас. Не удивило такое, учитывая его негативную риторику в СМИ?

– Не удивило. Он такой человек – залепил одно, потом залепил другое. А потом третье, четвертое и пятое.

Вы теперь понимаете, почему я с ним не дружу? Я – другой человек. Не хуже и не лучше – просто другой.