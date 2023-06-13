Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Карпин охарактеризовал свои взаимоотношения с Дзюбой

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о взаимоотношениях с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

    – У вас серьезная история взаимоотношений не только с Федуном, но и с Дзюбой. Вы недавно виделись на премии РПЛ. После нее он сказал: «Топор войны давно зарыт. Поздоровались, улыбнулись, никаких претензий нет»

    – Если этот топор войны и был, то он действительно давно зарыт. Об этом говорит уже то, что мы дважды вызывали Артема на отборочные матчи к чемпионату мира.

    Любому человеку эта ситуация ясна. Но вы все равно ищете какую-то черную кошку.

    – Как сейчас можно охарактеризовать ваши взаимоотношения? Рабочие?

    – Ну да. Такие же, как у меня с любым игроком другой команды.

    • 34-летний Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.
    • Ему не хватает 1 гола до бомбардирского рекорда команды.

    Новости по теме
    «Вы все равно не поверите»: Карпин ответил на вопрос о хет-трике Дзюбы в ворота «Ростова» 3
    Тренер «Зенита» рассказал, как изменилась раздевалка клуба после ухода Дзюбы 7
    Дзюба – о Семаке: «Кто это?» 11
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11693

      alex1951 34 минуты назад

      Дипломат.....Латентный....а чего вызывать? Ради чего?
      Так для самоудовлетворения....))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 