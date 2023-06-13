Карпин охарактеризовал свои взаимоотношения с Дзюбой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о взаимоотношениях с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

– У вас серьезная история взаимоотношений не только с Федуном, но и с Дзюбой. Вы недавно виделись на премии РПЛ. После нее он сказал: «Топор войны давно зарыт. Поздоровались, улыбнулись, никаких претензий нет»

– Если этот топор войны и был, то он действительно давно зарыт. Об этом говорит уже то, что мы дважды вызывали Артема на отборочные матчи к чемпионату мира.

Любому человеку эта ситуация ясна. Но вы все равно ищете какую-то черную кошку.

– Как сейчас можно охарактеризовать ваши взаимоотношения? Рабочие?

– Ну да. Такие же, как у меня с любым игроком другой команды.