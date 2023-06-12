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    • Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом: «30 с лишним лет, в футбол не играл»

    Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом: «30 с лишним лет, в футбол не играл»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой раскритиковал «Спартак» за назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера клуба.

    «Для меня Абаскаль не тренер, а просто человек, который в футболе где-то был и что-то делал.

    Я помню Бескова, потом Романцева – люди, которые прошли эту футбольную жизнь от а до я. Клуб с такими традициями, тут столько футболистов было выдающихся, столько побед. И вдруг берут ноунейма – ему 30 с лишним лет, в футбол не играл.

    У нас плохо то, что в футбол берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров. Устраивает ли футбол, который он ставит? Да ничего он не ставит. Тренировочный процесс везде одинаковый. Что там ставить-то, играют и играют», – сказал Мостовой.

    • Зимой «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.
    • До Москвы испанец тренировал «Базель».
    • «Спартак» занял 3-е место в сезоне РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2058

      ScarlettOgusania 7 минут назад

      вот прям хочется посмотреть, как будет тренировать Мостовой топ-клуб, который ему поверит: "Что там ставить-то, играют и играют"))

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      Рейтинг: +1502

      Таврида 1 час назад

      "Что там ставить-то, играют и играют". Вот так Мостовой и будет тренировать, выйдет к команде перед игрой: "Играйте!" и сразу метнётся в студию Матч-ТВ на подработку)

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      Рейтинг: +882

      k611 1 час назад

      Не всегда хороший футболист становится хорошим тренером. Бывает наоборот, человек не игравший в футбол на высоком уровне становится отличным тренером. Мостовой как тренер пока сам никто, и его умозаключения серьёзно воспринимать глупо.

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      Рейтинг: +5339

      Питерский князь 1 час назад

      Это СпартаГ, клуб с историей, скоро в историю будут вписаны продавцы шавермы и Заремба.
      :)))

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