Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом: «30 с лишним лет, в футбол не играл»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой раскритиковал «Спартак» за назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера клуба.

«Для меня Абаскаль не тренер, а просто человек, который в футболе где-то был и что-то делал.

Я помню Бескова, потом Романцева – люди, которые прошли эту футбольную жизнь от а до я. Клуб с такими традициями, тут столько футболистов было выдающихся, столько побед. И вдруг берут ноунейма – ему 30 с лишним лет, в футбол не играл.

У нас плохо то, что в футбол берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров. Устраивает ли футбол, который он ставит? Да ничего он не ставит. Тренировочный процесс везде одинаковый. Что там ставить-то, играют и играют», – сказал Мостовой.