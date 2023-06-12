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  • Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом: «30 с лишним лет, в футбол не играл»

Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом: «30 с лишним лет, в футбол не играл»

12 июня 2023, 17:58
13

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой раскритиковал «Спартак» за назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера клуба.

«Для меня Абаскаль не тренер, а просто человек, который в футболе где-то был и что-то делал.

Я помню Бескова, потом Романцева – люди, которые прошли эту футбольную жизнь от а до я. Клуб с такими традициями, тут столько футболистов было выдающихся, столько побед. И вдруг берут ноунейма – ему 30 с лишним лет, в футбол не играл.

У нас плохо то, что в футбол берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров. Устраивает ли футбол, который он ставит? Да ничего он не ставит. Тренировочный процесс везде одинаковый. Что там ставить-то, играют и играют», – сказал Мостовой.

  • Зимой «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.
  • До Москвы испанец тренировал «Базель».
  • «Спартак» занял 3-е место в сезоне РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (13)
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k611
1686582906
Не всегда хороший футболист становится хорошим тренером. Бывает наоборот, человек не игравший в футбол на высоком уровне становится отличным тренером. Мостовой как тренер пока сам никто, и его умозаключения серьёзно воспринимать глупо.
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Таврида
1686584682
"Что там ставить-то, играют и играют". Вот так Мостовой и будет тренировать, выйдет к команде перед игрой: "Играйте!" и сразу метнётся в студию Матч-ТВ на подработку)
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ScarlettOgusania
1686588653
вот прям хочется посмотреть, как будет тренировать Мостовой топ-клуб, который ему поверит: "Что там ставить-то, играют и играют"))
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raritet
1686592729
Александр должен смириться с тем, что век профессионализма ушел и сейчас у руля команд все больше и больше менеджеров, а не спортсменов. Погоди немного, скоро матриархат и у руля будут только женщины.
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NewLife
1686594225
Этот пост Мостового показывает его умственную ущербность. Видимо работа на срач тв среди дебилов приводит к деградации. На заметку Саша - самый успешный и богатый человек в мире Маск пришел в бизнес и космос ноунеймом и ездил в Москву, чтобы просить космические технологии и сотрудничество, в чем ему было отказано деятелями твоего типа.
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Павелий
1686597260
Моуриньо закончил игровую карьеру в 18 лет, а в 40 лет сделал требл из Чемпионата Португалии, Кубка Португалии и Кубка УЕФА. Венгер хоть и закончил игровую карьеру в 31, но играл в основном в любительских клубах и низших лигах. В 38 лет выиграл с Монако Чемпионат Франции. Романцев завершил игровую карьеру в 29, а в 35 возглавил Спартак и в первом же сезоне выиграл Чемпионат СССР. Так что Мостовой усиленно делает всё, чтобы его даже с лицензией никто не позвал.
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serglider
1686597443
Не совсем понятна аппеляция сегодняшних экс футболеров, к "славному" прошлому Бескова и Романцева))) Вопрос: что они выиграли в клубах и сборным которыми руководили, не на уровне чемпионата страны? Ответ - НИЧЕГО! Романцев так вообще прихватизировал Спартач и... продал его новоиспеченному ноуворишу! После чего клуб просто развалили и собирают до сих пор. И еще вопрос кто из великих футболистов в Мире добился успехов на уровне сборных и клубов? Единицы! Тот же Марадона тренировал национальную сборную и что? Из всего этого можно сделать один вывод: Хороший футболист, редко становится хорошим тренером и если становится, то как правило это исключение.
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kvm
1686638257
Абаскаль о Мостовом «50 с лишним лет, мозгов нет»
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