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    Девушка Сафонова оценила судейство в кубковом Суперфинале

    Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, высказалась о судействе в кубковом Суперфинале между краснодарцами и ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

    • Матч в поле судил петербуржец Владислав Безбородов.
    • ЦСКА в основное время забил с пенальти.
    • Сафонов провел матч на скамейке запасных.

    «Ну, судейство сегодня бесподобное», – написала Кондратюк и добавила несколько скобок-улыбок.

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    Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк

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    11.06.2023 21:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4265

      Ziklop 1 час назад

      в команду к Зареме её!

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      Рейтинг: +34650

      VVM1964 > Ziklop 1 час назад

      Не надо сравнивать неудавшегося стендап-комика и человека работавшего в системе футбольного клуба и имеющего соответствующее образование !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Бакланище Астраханский 1 час назад

      Пора уже привыкнуть к тому, что Безбородов даже не знает какую ему РФС зарплату платит. Свисток с лицензией получил и крутится как может

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      Рейтинг: +57

      врете вы все 1 час назад

      А как дедушка Сафонова оценил судейство ?

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      Рейтинг: +163

      russkiisergei 2 часа назад

      Кто этой дырке вообще дал слово?

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      Рейтинг: +61

      Marshall1956 2 часа назад

      Звезда даже комментарии теперь не дает,все на бабу переложил.Правильно сделал главный тренер что на скамейку посадил

      1
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      Рейтинг: +2410

      shurik45 2 часа назад

      Собачка девушки Сафонова тоже дала оценку судейству матча.

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      Рейтинг: +34650

      VVM1964 > shurik45 1 час назад

      Думаешь помочилась на угловой флажок ? )))

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