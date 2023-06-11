Девушка Сафонова оценила судейство в кубковом Суперфинале

Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, высказалась о судействе в кубковом Суперфинале между краснодарцами и ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

Матч в поле судил петербуржец Владислав Безбородов.

ЦСКА в основное время забил с пенальти.

Сафонов провел матч на скамейке запасных.

«Ну, судейство сегодня бесподобное», – написала Кондратюк и добавила несколько скобок-улыбок.

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