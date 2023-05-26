«Ваше говно в нашем огороде лишь удобрение»: новая девушка Сафонова обратилась к хейтерам игрока

Марина Кондратюк, новая девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, отреагировала на критику футболиста из-за заявлений его бывшей жены в соцсетях.

Бывшая жена Сафонова сообщила, что игрок «Краснодара» хочет забрать у нее дочь.

По словам Анастасии, футболист хочет добиться через суд, чтобы она выплачивала ему алименты.

Бывшая жена игрока заявила, что вратарь зарабатывает более 150 миллионов в год.

«Это мы обсуждаем всe происходящее за последние сутки. Злые люди, *** [отстаньте]. Ваше говно в нашем огороде всего лишь удобрение.

Комментариев больше не будет. Возвращаемся к обычному девичьему блогу», – написала Кондратюк в телеграме под фото с Сафоновым.

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