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    • «Ваше говно в нашем огороде лишь удобрение»: новая девушка Сафонова обратилась к хейтерам игрока

    «Ваше говно в нашем огороде лишь удобрение»: новая девушка Сафонова обратилась к хейтерам игрока

    Марина Кондратюк, новая девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, отреагировала на критику футболиста из-за заявлений его бывшей жены в соцсетях.

    • Бывшая жена Сафонова сообщила, что игрок «Краснодара» хочет забрать у нее дочь.
    • По словам Анастасии, футболист хочет добиться через суд, чтобы она выплачивала ему алименты.
    • Бывшая жена игрока заявила, что вратарь зарабатывает более 150 миллионов в год.

    «Это мы обсуждаем всe происходящее за последние сутки. Злые люди, *** [отстаньте]. Ваше говно в нашем огороде всего лишь удобрение.

    Комментариев больше не будет. Возвращаемся к обычному девичьему блогу», – написала Кондратюк в телеграме под фото с Сафоновым.

    Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

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    Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2813

      волчарик 10 минут назад

      Вот почему,здесь на бомбардире,как баба ляпнет потом не проветрить?А Сафонов выглядит как олень,раз бывшая и нынешняя вопросы решают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21441

      derrik2000 1 час назад

      Ну, че? Эта баба уже хорошо присосалась как к Сафонову, так и его баблу. Если на ЭТОЙ женится, а потом раз ведётся - без штанов останется. Тока и останется у него, что резинка на прическе. И кусочек мыльца с веревочкой.)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +826

      Янвapь 69 > derrik2000 1 час назад

      Бог троицу любит, этот дебил ещё и третий раз влипнет, какие его годы

      0
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      Рейтинг: +22544

      Persona_non_Grata > derrik2000 42 минуты назад

      Судя по твоим комментам, как-то не везло тебе в жизни, что из тебя негатив и говно прет по любому случаю - ну какая тебе разница и откуда у тебя информация о личной жизни Сафонова ??? Как старая бабка у подъезда - лишь бы кому "косточки перемыть" и грязненький слушок пустить !(((

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      Рейтинг: +22544

      Persona_non_Grata > Янвapь 69 41 минуту назад

      Вы друг друга по родственному запаху нашли ?)))

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      Рейтинг: +1254

      Спартач80 1 час назад

      Я смотрю тут собрались таааакие ангелы-верные однолюбы,аж скулы сводит...

      4
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      Рейтинг: +826

      Янвapь 69 > Спартач80 1 час назад

      Тебе, де зеуву с радужным флажком, не понять

      0
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      Рейтинг: +1254

      Спартач80 > Янвapь 69 41 минуту назад

      Ты это...Я лишь высказал предположение,что тебе мужик нужен хороший,ибо ты истеричка.Ты давай переставай за мной бегать,я не обещался его найти для тебя=)))))

      0
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      Рейтинг: +22544

      Persona_non_Grata > Спартач80 39 минут назад

      Может он на ТЕБЯ глаз положил ?) - ты же угадал его чаяния )))

      0
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      Рейтинг: +68110

      portero 2 часа назад

      Это не девушка, а конь с яйцами, потому как у Моти их нет!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2202

      jek718875 2 часа назад

      Острая на язык,чувствуется школа Заремы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3654

      acor94 2 часа назад

      В Краснодарском крае много чернозёма, удобрения нужны, ждём фотки где Кондратюк работает на грядках.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22544

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Какая хорошая фраза - буду переадресовывать её Cleaner, Пупсику, Январю69 и прочим палковводцам - говнометателям !!! )))

      1
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      Рейтинг: +826

      Янвapь 69 > Persona_non_Grata 2 часа назад

      При ампутации собственного мозга, можно и так

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      Рейтинг: +22544

      Persona_non_Grata > Янвapь 69 49 минут назад

      Лучше повторить чью-то умную мысль, чем нести свою херню, как это делаешь ты !!!

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