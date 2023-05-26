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  • «Ваше говно в нашем огороде лишь удобрение»: новая девушка Сафонова обратилась к хейтерам игрока

«Ваше говно в нашем огороде лишь удобрение»: новая девушка Сафонова обратилась к хейтерам игрока

26 мая 2023, 13:02
47

Марина Кондратюк, новая девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, отреагировала на критику футболиста из-за заявлений его бывшей жены в соцсетях.

  • Бывшая жена Сафонова сообщила, что игрок «Краснодара» хочет забрать у нее дочь.
  • По словам Анастасии, футболист хочет добиться через суд, чтобы она выплачивала ему алименты.
  • Бывшая жена игрока заявила, что вратарь зарабатывает более 150 миллионов в год.

«Это мы обсуждаем всe происходящее за последние сутки. Злые люди, *** [отстаньте]. Ваше говно в нашем огороде всего лишь удобрение.

Комментариев больше не будет. Возвращаемся к обычному девичьему блогу», – написала Кондратюк в телеграме под фото с Сафоновым.

Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

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Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (47)
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acor94
1685096418
В Краснодарском крае много чернозёма, удобрения нужны, ждём фотки где Кондратюк работает на грядках.
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jek718875
1685097030
Острая на язык,чувствуется школа Заремы
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portero
1685098188
Это не девушка, а конь с яйцами, потому как у Моти их нет!!!
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derrik2000
1685100323
Ну, че? Эта баба уже хорошо присосалась как к Сафонову, так и его баблу. Если на ЭТОЙ женится, а потом раз ведётся - без штанов останется. Тока и останется у него, что резинка на прическе. И кусочек мыльца с веревочкой.)))
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волчарик
1685105210
Вот почему,здесь на бомбардире,как баба ляпнет потом не проветрить?А Сафонов выглядит как олень,раз бывшая и нынешняя вопросы решают.
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НикКин
1685109490
Да видать и правда Ирина Аллегрова была на 100% права какие же вы баба дуры ))))
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portero
1685113204
Новая наездница-старуха бычка оседлала и поехала на нём.... Матвей бычок без стержня!
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шахта Заполярная
1685115640
Накласть мне и на сафонова и на его старуху, пусть сами разбираются кто из них навоз, а кто удобрение. И кто потом из этого набора лопухом вырастет.
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Эном айс
1685118918
Солнце светит и растет трава, Но тебе оно не нужно. Все не так и все не то, Когда твоя девушка гов.но.". ну,почти..)(с)
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Cнег
1685119914
Наср..ть на это всё - одно обидно: когда талантливые футболисты находят дур, женятся на них, потом начинают делить детей и имущество. О чём это говорит? Только об одном: у самих футболистов мозгов не хватает вычленить из этого стада умную женщину, достойную будущую мать их детей...Значит - футболисты такие же ограниченные в этом плане, как те соски, которые за деньги - хоть в омут за футболистом..
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