Сафонов судится с бывшей женой: требует отдать ему двухлетнюю дочь и взыскать алименты

Анастасия Сафонова, бывшая жена вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, заявила, что футболист хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь.

«Вчера мой адвокат ознакомился с делом в Ленинском районном суде г. Краснодара по иску моего бывшего супруга Матвея Сафонова ко мне, об определении места жительства нашей двухлетней дочери Майи с отцом.

Фактически Матвей Сафонов хочет отобрать у меня нашу грудную дочь. Я опасаюсь, что влияния, которое способны оказывать его кураторы более чем достаточно для удовлетворения такого абсурдного иска, так как все его заявления ко мне рассматриваются Ленинским районным судом г. Краснодара с грубыми нарушениями закона.

Матвей Сафонов инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на рождение Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон его не обязывает.

Однако забирать у матери двухлетнюю дочь... Это уже переходит все границы. Я больше не могу позволить себе молчать, так как это уже касается не только меня. Видимо, нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности, которые ему обеспечили его кураторы и сейчас им движет чрезмерно раздутое эго!

Во время моей беременности и после родов, он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками. По всей видимости, родителям некогда было его воспитывать, а знания о «красивой» жизни прививала ему футбольная Академия…

Всю нашу совместную жизнь он не изъявлял желания видеть дочь чаще одного раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами, где при этом ему хватало времени общаться со своими шлюхами.

После рождения Майи вместо того, чтобы проводить максимально больше времени с ребенком, он ездил каждый день к одной из своих содержанок, говоря мне, что клуб поставил тренировки, а после них ему очень тяжело ехать домой, он устает. Видимо, у них так заведено, а я плохо разбираюсь в футболе.

Одного не могу понять, как он будет ухаживать за Майей со своей «тяжелой» работой ? Это его не волнует, он просто хочет уничтожить меня. Более того, ему хватило наглости, при том, что он зарабатывает более 150 миллионов в год, просить суд взыскать с меня алименты на содержание Майи в размере 13 386 рублей в месяц. Уверена, его дамы берут за час больше…

Взыскивать алименты у матери своей дочери, которая до трех лет находится в отпуске по уходу за ребенком, и в полной мере не могла трудиться все это время, так как воспитывает дочь! Матвей, приезжай в Москву, я отсыплю тебе мелочи!

Я довольно длительное время проживаю в г. Москве, здесь у меня достаточный заработок и моя дочь ни в чем не нуждается, также мне помогают мои родители.

Я не доверяю коррумпированным судам Краснодарского края, потому вынуждена просить помощи у общественности, предавать огласке то беззаконие, которое уже произошло и, возможно, произойдет в будущем. Я буду бороться за свою дочь!» – написала в соцсетях Анастасия Сафонова.

Сафонову 24 года.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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