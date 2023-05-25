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    • Сафонов судится с бывшей женой: требует отдать ему двухлетнюю дочь и взыскать алименты

    Сафонов судится с бывшей женой: требует отдать ему двухлетнюю дочь и взыскать алименты

    Анастасия Сафонов, бывшая жена вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, заявила, что футболист хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь.

    «Вчера мой адвокат ознакомился с делом в Ленинском районном суде г. Краснодара по иску моего бывшего супруга Матвея Сафонова ко мне, об определении места жительства нашей двухлетней дочери Майи с отцом.

    Фактически Матвей Сафонов хочет отобрать у меня нашу грудную дочь. Я опасаюсь, что влияния, которое способны оказывать его кураторы более чем достаточно для удовлетворения такого абсурдного иска, так как все его заявления ко мне рассматриваются Ленинским районным судом г. Краснодара с грубыми нарушениями закона.

    Матвей Сафонов инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на рождение Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон его не обязывает.

    Однако забирать у матери двухлетнюю дочь... Это уже переходит все границы. Я больше не могу позволить себе молчать, так как это уже касается не только меня. Видимо, нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности, которые ему обеспечили его кураторы и сейчас им движет чрезмерно раздутое эго!

    Во время моей беременности и после родов, он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками. По всей видимости, родителям некогда было его воспитывать, а знания о «красивой» жизни прививала ему футбольная Академия…

    Всю нашу совместную жизнь он не изъявлял желания видеть дочь чаще одного раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами, где при этом ему хватало времени общаться со своими шлюхами.

    После рождения Майи вместо того, чтобы проводить максимально больше времени с ребенком, он ездил каждый день к одной из своих содержанок, говоря мне, что клуб поставил тренировки, а после них ему очень тяжело ехать домой, он устает. Видимо, у них так заведено, а я плохо разбираюсь в футболе.

    Одного не могу понять, как он будет ухаживать за Майей со своей «тяжелой» работой ? Это его не волнует, он просто хочет уничтожить меня. Более того, ему хватило наглости, при том, что он зарабатывает более 150 миллионов в год, просить суд взыскать с меня алименты на содержание Майи в размере 13 386 рублей в месяц. Уверена, его дамы берут за час больше…

    Взыскивать алименты у матери своей дочери, которая до трех лет находится в отпуске по уходу за ребенком, и в полной мере не могла трудиться все это время, так как воспитывает дочь! Матвей, приезжай в Москву, я отсыплю тебе мелочи!

    Я довольно длительное время проживаю в г. Москве, здесь у меня достаточный заработок и моя дочь ни в чем не нуждается, также мне помогают мои родители.

    Я не доверяю коррумпированным судам Краснодарского края, потому вынуждена просить помощи у общественности, предавать огласке то беззаконие, которое уже произошло и, возможно, произойдет в будущем. Я буду бороться за свою дочь!» – написала в соцсетях Анастасия Сафонова.

    • Сафонову 24 года.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • Воспитанник «Краснодара» продлил контракт с клубом до 2026 года с зарплатой 100 тысяч евро в месяц.

    Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3061

      шахта Заполярная 59 минут назад

      Какой же ты подлый и мелочный, мушкетер. А требовать алименты - это , даже слова подобрать не могу, мягко говоря , подло и низко.

      2
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      Рейтинг: +3638

      acor94 > шахта Заполярная 56 минут назад

      Почему это? Это по закону вообще-то. Тогда почему женщинам можно, а мужчинам нельзя, что за сексизм?

      3
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      Рейтинг: +24727

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Неплохо бы теперь послушать Мотю.

      0
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      Рейтинг: +3638

      acor94 1 час назад

      Думаю ребёнку стоит жить с отцом. А этой невестке только и надо 25% от зп игрока получить. Спасибо, мы уже такое проходили.

      2
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      Рейтинг: +813

      Янвapь 69 > Янвapь 69 1 час назад

      Ты дурак ? Глянь на этого нестриженного, небритого и немытого задрота. Какой нах ему двухлетний ребёнок ? Он сам такой, что за ним ещё долго надо стирать трусы и менять ему памперсы

      2
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      Рейтинг: +3638

      acor94 > Янвapь 69 1 час назад

      Для этого есть няни, уборщицы и прочий обсуживающий персонал.

      2
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      Рейтинг: +813

      Янвapь 69 > acor94 1 час назад

      Т.е. из принципа оторвать от матери, отдать няне, а самому развлекаться с новой б.лядью ? Оригинально

      2
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      Рейтинг: +3638

      acor94 > Янвapь 69 57 минут назад

      Как мы все знаем, мамаши в интервью любят очень сильно приврать. Я не верю её словам. Тем более, она сама сказала, что она где-то зарабатывает, а как же она сможет работать с летним ребёнком. Матвей даёт ей шанс начать новую жизнь, но зачем ей это, когда ей может нахаляву достаться 40 миллионов в год?)

      2
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      Рейтинг: +813

      Янвapь 69 > acor94 51 минуту назад

      Ну, это же не она ушла к новому хахалю, а он съе.бнул к очередной эскортнице, оставив после себя "хвост". Так кто за это должен платить ???
      Единственное, что нужен механизм контроля за алиментами в таких размерах и какая-то законодательная подотчётность со стороны бывшей.

      0
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      Рейтинг: +3638

      acor94 > Янвapь 69 45 минут назад

      Была же идея придумать детские банковские карты которыми можно пользоваться только в определённых магазинах (питание, одежда и тд) дальше на обучение и тд. И реально поставить строгий контроль за тратами, шаг влево - отмена алиментов (платить минимум). Мы же не знаем. Может она ему давать перестала (голова болит, жопа болит и тд). Не исполняет супружеский долг, а ей и не страшно, ведь при разводе такие бабки на руки упадут.

      2
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      Рейтинг: +9096

      vladik12 > Янвapь 69 35 минут назад

      Рекомендую Вам не материться. А то забанят.

      2
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      ...
      Рейтинг: +813

      Янвapь 69 > acor94 8 минут назад

      Я знаю одно, что забрать у матери двухлетнего ребёнка, в такой ситуации - это значит автоматически сделать его сиротой при живых родителях, т.к. ни папе, ни новой маме он нужен не будет. И уж, если обосрался с выбором, то имей мужество за это отвечать

      0
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      Рейтинг: +3084

      BAIv 1 час назад

      Матвей закончился как игрок, теперь это подкаблучник старой стервы!
      денег этой старухе жалко на алименты!

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      Рейтинг: +1397

      Хейтер Аларм 1 час назад

      дэбил

      3
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    • ...
      Рейтинг: +33826

      oyabun 2 часа назад

      Однако публичное заявление о "коррумпированости" конкретных судов может ей самой аукнуться судебным иском. А по сути, конечно, очень нелицеприятная история.

      1
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      Рейтинг: +1397

      Хейтер Аларм > oyabun 1 час назад

      да краснодарский край жуть как корумпированный. в вузах - взятки, в судах - взятки и везде так

      3
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      Рейтинг: +55909

      MaxRnD 2 часа назад

      Чисто чтобы нагадить бывшей, готов сломать жизнь ребёнку ? Или может быть этот ребёнок новой маме будет сильно нужен ? Красавчик, чо !

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      Рейтинг: +9096

      vladik12 2 часа назад

      Вот поэтому Мотя никакой не второй Дырофей. У того репутация идеальная, а у Матвея... Ну, сами видите.

      9
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