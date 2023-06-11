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    Дзюба – о Семаке: «Кто это?»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба накануне комментировал финал Лиги чемпионов на фуд-корте Москвы в паре с Леонидом Слуцким. Во время диалога они вспомнили главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    – Я со всеми специалистами был в хороших отношениях. Попадались тренеришки, конечно, вроде вас (смеется) – сказал Дзюба Слуцкому.

    – В перерыве сделаем звонок Семаку, – ответил собеседник.

    – Кто это? – спросил Дзюба.

    • Семак и Дзюба были вместе в «Зените» в 2018-2022 годах.
    • Тренер с «Зенитом» выиграл 5 чемпионств подряд.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +47

      врете вы все 1 час назад

      Семак и Дзюба были вместе в «Зените»----------
      Ни чо се..Оказывается что у дрочилова есть побочные эффекты --потеря памяти. Хотя тут перед медиками встала задача --Этот побочный эффект массовое явление или это единичный уникальный случай ? Если единичный , то тогда Зюбу надо исследовать по полной программе. Это же уникум. Ну и в книгу рекордов Гиннеса попадет.

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      Рейтинг: +1131

      SuperNils 2 часа назад

      И это говорит человек, который хочет, чтобы ему сели на лицо. Жесть.

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      Рейтинг: +24810

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Вопрос был задан во время дрочки?..

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