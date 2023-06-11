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Дзюба – о Семаке: «Кто это?»

11 июня 2023, 15:13
10

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба накануне комментировал финал Лиги чемпионов на фуд-корте Москвы в паре с Леонидом Слуцким. Во время диалога они вспомнили главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Я со всеми специалистами был в хороших отношениях. Попадались тренеришки, конечно, вроде вас (смеется) – сказал Дзюба Слуцкому.

– В перерыве сделаем звонок Семаку, – ответил собеседник.

– Кто это? – спросил Дзюба.

  • Семак и Дзюба были вместе в «Зените» в 2018-2022 годах.
  • Тренер с «Зенитом» выиграл 5 чемпионств подряд.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1686487233
Вопрос был задан во время дрочки?..
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SuperNils
1686489767
И это говорит человек, который хочет, чтобы ему сели на лицо. Жесть.
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Эном айс
1686498465
"Да это тот ,кто тебя с.ку вывел в люди.. Кто тебя вывел в мастера." (с) ну , почти )
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Barmaleushka
1686498892
юморист х.ев .
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baden1969
1686501407
У Дзюбы чувство юмора - "0", чувство такта - "0", чувства благодарности к людям, давшим ему возможность добиться чего-то в своей футбольной карьере - "0". Итог: как человек - "0"
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mamba9090909
1686505899
Ну что тут скажешь. Дебил, он и в Африке дебил.
Ответить
Мимо крокодил
1686506048
Есть клоуны, о которых вспоминают с почтением. Например Никулин. Он великий клоун, посвятивший этой профессии жизнь. Он великолепен. Он уважаем. Он актёр. Он, кстати, ветеран и фронтовик. Когда говорят, что Юрий Никулин клоун в этом нет ни капли насмешки. А есть Дзюба.
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фанат джигурды
1686507058
Как же **** поливают помоями Дзюбу, на которого недавно молились)))))))
Ответить
фанат джигурды
1686507095
****- они такие есть, и не надо это слово закрывать звёздочками!!!!!!!!!!!!!!!1
Ответить
Nicodim
1686571246
Долг писал комментарий, но пока регистрировался потерял.
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