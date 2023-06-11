Дзюба – о Семаке: «Кто это?»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба накануне комментировал финал Лиги чемпионов на фуд-корте Москвы в паре с Леонидом Слуцким. Во время диалога они вспомнили главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
– Я со всеми специалистами был в хороших отношениях. Попадались тренеришки, конечно, вроде вас (смеется) – сказал Дзюба Слуцкому.
– В перерыве сделаем звонок Семаку, – ответил собеседник.
– Кто это? – спросил Дзюба.
- Семак и Дзюба были вместе в «Зените» в 2018-2022 годах.
- Тренер с «Зенитом» выиграл 5 чемпионств подряд.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
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Источник: «Спорт-Экспресс»