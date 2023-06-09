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    Федотов заявил, что ЦСКА крайне необходимо усиление

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящей летней трансферной кампании клуба.

    «Здесь процесс идет постоянно. Мы знаем, что всегда нужна свежая кровь, требуются конкурентоспособные футболисты. Это двигает команду вперед. По-другому никак.

    Ну и в том состоянии, в котором сейчас команда, я думаю, что это крайне необходимо для удлинения скамейки», – сказал Федотов.

    • ЦСКА занял вторе место в сезоне РПЛ.
    • Клуб вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14562

      Skull_Boy 4 часа назад

      Пока только 2 проблемы это левый деф и центр деф, если все таки Дивеев уйдет

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      Рейтинг: +713

      bratskij > Skull_Boy 3 часа назад

      Да не две, а 22 ... всех напов выгнать и новых взять. Забивать некому, а наши калеки за двести моментов забивают 2.

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      Рейтинг: +14562

      Skull_Boy > bratskij 1 час назад

      Видно ты полный ноль в футболе

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      Рейтинг: +5312

      Питерский князь 4 часа назад

      Сутормина за десятеу берите.
      :)))

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      Рейтинг: +2814

      АЛЕКС 58 4 часа назад

      Хорошего нападающего купите,сколько можно голевые моменты транжирить!

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