Федотов заявил, что ЦСКА крайне необходимо усиление

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящей летней трансферной кампании клуба.

«Здесь процесс идет постоянно. Мы знаем, что всегда нужна свежая кровь, требуются конкурентоспособные футболисты. Это двигает команду вперед. По-другому никак.

Ну и в том состоянии, в котором сейчас команда, я думаю, что это крайне необходимо для удлинения скамейки», – сказал Федотов.