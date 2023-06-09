Федотов заявил, что ЦСКА крайне необходимо усиление

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящей летней трансферной кампании клуба.
«Здесь процесс идет постоянно. Мы знаем, что всегда нужна свежая кровь, требуются конкурентоспособные футболисты. Это двигает команду вперед. По-другому никак.
Ну и в том состоянии, в котором сейчас команда, я думаю, что это крайне необходимо для удлинения скамейки», – сказал Федотов.
- ЦСКА занял вторе место в сезоне РПЛ.
- Клуб вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».
Источник: «Спорт-Экспресс»