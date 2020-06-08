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«Нас это раздражает»: в «Херенвене» пожаловались на ЦСКА из-за задолженности перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке
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⚡ Fonbet Кубок России. ЦСКА в серии пенальти победил «Краснодар» и выиграл Суперфинал
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Все новости
10 июня
23:34
Бейл: «Фролов – лучший игрок сезона РПЛ»
11:30
Нагучев считает, что «Краснодар» уже продал Сперцяна
9 июня
09:31
«Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» по трансферу Сперцяна
6
8 июня
19:37
«Нас это раздражает»: в «Херенвене» пожаловались на ЦСКА из-за задолженности за трансфер Эджуке
2
15:49
«Краснодар» назвал цену на Сперцяна: его хочет купить «Аякс»
5
7 июня
07:57
Аршавин: «Адвоката хотели убирать из «Зенита», но потом он выиграл Кубок УЕФА»
10
6 июня
11:33
Второй бомбардир в истории сборной Турции объявил о завершении карьеры
2
30 мая
13:25
«Аякс» объявил об отставке ван дер Сара: команда завершила сезон без трофеев
29 мая
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«Нас это раздражает»: в «Херенвене» пожаловались на ЦСКА из-за задолженности перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке
«Нас это раздражает»: в «Херенвене» пожаловались на ЦСКА из-за задолженности перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке
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Источник:
Sports.ru
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08.06.2020 19:37
Голландия. Эредивизие
Россия. Премьер-лига
ЦСКА
Херенвен
Эджуке Чидера
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