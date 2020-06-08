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«Нас это раздражает»: в «Херенвене» пожаловались на ЦСКА из-за задолженности перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке
«Нас это раздражает»: в «Херенвене» пожаловались на ЦСКА из-за задолженности перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке
8 июня 2020, 19:37
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Источник:
Sports.ru
Голландия. Эредивизие
Россия. Премьер-лига
ЦСКА
Херенвен
Эджуке Чидера
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