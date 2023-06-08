Месси подвел итоги двухлетнего периода в «ПСЖ»

Лионель Месси оценил период своей карьеры в «ПСЖ».

«У меня смешанные чувства. Первый год был очень тяжелым по ряду причин. В первой половине второго сезона я чувствовал себя очень хорошо, мне было максимально комфортно в клубе, нашей семье было хорошо в Париже.

В середине сезона прошел чемпионат мира, и он в какой-то мере повлиял на все команды. Я ждал другого финиша, но в целом это были сложные два года. Теперь они позади», – сказал 35-летний аргентинец.