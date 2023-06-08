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    Месси подвел итоги двухлетнего периода в «ПСЖ»

    Лионель Месси оценил период своей карьеры в «ПСЖ».

    «У меня смешанные чувства. Первый год был очень тяжелым по ряду причин. В первой половине второго сезона я чувствовал себя очень хорошо, мне было максимально комфортно в клубе, нашей семье было хорошо в Париже.

    В середине сезона прошел чемпионат мира, и он в какой-то мере повлиял на все команды. Я ждал другого финиша, но в целом это были сложные два года. Теперь они позади», – сказал 35-летний аргентинец.

    • Статистика Месси в «ПСЖ»: 75 матчей, 32 гола, 35 ассистов.
    • Он перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +469

      Romeo 123 7 часов назад

      Просто в псж гном обделался

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      Рейтинг: +20234

      Cleaner 8 часов назад

      Месси, скажи прямо, эти два года в ПСЖ - полный ПРОВАЛ в твоей клубной карьере.

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