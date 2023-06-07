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    • Карасев рассказал, как относится к своему прозвищу «Ручной Карась»

    Карасев рассказал, как относится к своему прозвищу «Ручной Карась»

    Арбитр Сергей Карасев рассказал, как относится к прозвищу «Ручной Карась», которое ему дали болельщики «Спартака».

    – У вас есть прозвище Ручной Карась – кто из судей вас так называет? Или шутит?

    – Нет, вообще никто. Ни разу от коллег не слышал этого. О человеке, который судит топ-матчи, всегда будут говорить и придумывать прозвища.

    Последние несколько лет мне достаются топ-матчи, поэтому разговоры всегда будут.

    • Судья работает в РПЛ 15 лет.
    • Он был на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
    • Карасев судил Суперкубок УЕФА в 2021 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +959

      Номэд 1 час назад

      Ручной, ибо сначала за лошадей, потом в пользу вшивых судит. А вшивизне всё Спартак мерещится. Дебилы голубоанусные.

      0
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      Рейтинг: +68194

      portero 2 часа назад

      Чушь журналюг, вот что журналюги-проститутки слышал...

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      Рейтинг: +15036

      Алексей З 2 часа назад

      В первый раз слышу.
      Говорили во времена Гинера лояльно армейцев судил , но прозвище...
      Это питерские ублюдки выдумывают.
      Этих мразей послушать , все москвичам подсуживают , но почемуто по балансу ошибок( + - ) идут лидерами.
      Петушинная свора.

      0
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      Рейтинг: +2683

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      При чем тут болельщики хряков? Карась это ручной свинячий судейка! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +4822

      fakeid 3 часа назад

      вообще-то, у него было прозвище ручной карась федуна. теперь лукойла, наверное.

      3
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      Рейтинг: +2315

      Красногвардейчик > fakeid 3 часа назад

      Все его к ЦСКА приписывали....но он из свинного мяса оказался)

      1
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      Рейтинг: +4710

      Бомбардиръ 3 часа назад

      Хрюшный Карась, так точнее будет.

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      Рейтинг: +2315

      Красногвардейчик > Бомбардиръ 3 часа назад

      Мясной Карась....так точнее)

      1
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      Рейтинг: +2315

      Красногвардейчик 3 часа назад

      А ведь ты ручной....Серёжа((((

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