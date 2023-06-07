Карасев рассказал, как относится к своему прозвищу «Ручной Карась»

Арбитр Сергей Карасев рассказал, как относится к прозвищу «Ручной Карась», которое ему дали болельщики «Спартака».
– У вас есть прозвище Ручной Карась – кто из судей вас так называет? Или шутит?
– Нет, вообще никто. Ни разу от коллег не слышал этого. О человеке, который судит топ-матчи, всегда будут говорить и придумывать прозвища.
Последние несколько лет мне достаются топ-матчи, поэтому разговоры всегда будут.
- Судья работает в РПЛ 15 лет.
- Он был на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
- Карасев судил Суперкубок УЕФА в 2021 году.
Источник: «РБ Спорт»