Карасев рассказал, как относится к своему прозвищу «Ручной Карась»

Арбитр Сергей Карасев рассказал, как относится к прозвищу «Ручной Карась», которое ему дали болельщики «Спартака».

– У вас есть прозвище Ручной Карась – кто из судей вас так называет? Или шутит?

– Нет, вообще никто. Ни разу от коллег не слышал этого. О человеке, который судит топ-матчи, всегда будут говорить и придумывать прозвища.

Последние несколько лет мне достаются топ-матчи, поэтому разговоры всегда будут.