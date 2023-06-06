Газизов объяснил отставку с поста гендиректора «Уфы»

За 12 лет мы футбол в республике затащили на новый уровень, ...
из высшей дошли до первой лиги... провалились там во вторую...стало больше болельщиков, ...
Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал свою отставку из клуба после вылета во Вторую лигу.
«Капитан корабля должен уходить последним.
Мы верили, что останемся в Первой лиге. Такое решение было принято, спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством. За 12 лет мы футбол в республике затащили на новый уровень, стало больше болельщиков, людей, разбирающихся в футболе, много детей, родителей.
У меня работы много, я не только футболом живу, есть много бизнеса, который я забросил. Времени у меня свободного не будет», – сказал Газизов.
- В прошлом сезоне «Уфа» вылетела из РПЛ, а в этом – из Первой лиги.
- Газизов был в «Уфе» с момента основания – с 2010 года (с паузой на 2020).
- В 2020 году он занимал аналогичную должность в «Спартаке».