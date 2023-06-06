Газизов объяснил отставку с поста гендиректора «Уфы»

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал свою отставку из клуба после вылета во Вторую лигу.

«Капитан корабля должен уходить последним.

Мы верили, что останемся в Первой лиге. Такое решение было принято, спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством. За 12 лет мы футбол в республике затащили на новый уровень, стало больше болельщиков, людей, разбирающихся в футболе, много детей, родителей.

У меня работы много, я не только футболом живу, есть много бизнеса, который я забросил. Времени у меня свободного не будет», – сказал Газизов.