Газизов объяснил отставку с поста гендиректора «Уфы»

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал свою отставку из клуба после вылета во Вторую лигу.
«Капитан корабля должен уходить последним.
Мы верили, что останемся в Первой лиге. Такое решение было принято, спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством. За 12 лет мы футбол в республике затащили на новый уровень, стало больше болельщиков, людей, разбирающихся в футболе, много детей, родителей.
У меня работы много, я не только футболом живу, есть много бизнеса, который я забросил. Времени у меня свободного не будет», – сказал Газизов.
- В прошлом сезоне «Уфа» вылетела из РПЛ, а в этом – из Первой лиги.
- Газизов был в «Уфе» с момента основания – с 2010 года (с паузой на 2020).
- В 2020 году он занимал аналогичную должность в «Спартаке».
Источник: «Р-Спорт»