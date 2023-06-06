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    Газизов объяснил отставку с поста гендиректора «Уфы»

    Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал свою отставку из клуба после вылета во Вторую лигу.

    «Капитан корабля должен уходить последним.

    Мы верили, что останемся в Первой лиге. Такое решение было принято, спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством. За 12 лет мы футбол в республике затащили на новый уровень, стало больше болельщиков, людей, разбирающихся в футболе, много детей, родителей.

    У меня работы много, я не только футболом живу, есть много бизнеса, который я забросил. Времени у меня свободного не будет», – сказал Газизов.

    • В прошлом сезоне «Уфа» вылетела из РПЛ, а в этом – из Первой лиги.
    • Газизов был в «Уфе» с момента основания – с 2010 года (с паузой на 2020).
    • В 2020 году он занимал аналогичную должность в «Спартаке».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    06.06.2023 12:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5912

      Дядя Серёжа 15 часов назад

      За 12 лет мы футбол в республике затащили на новый уровень, ...
      из высшей дошли до первой лиги... провалились там во вторую...стало больше болельщиков, ...

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      Рейтинг: +3687

      acor94 > Дядя Серёжа 13 часов назад

      Сначала они из второй лиги выросли, а потом да, не получилось, не фартануло.

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