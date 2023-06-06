Дзюба рассказал, как Овечкин отреагировал на его слова про «пузико» у хоккеиста

Дзюба как был е*анутым так и остался. Жизнь ничему не учит...
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.
– С Сашей Овечкиным вы не знакомы лично?
– Знаком. Конечно!
– Он сказал: «Да Дзюба слабый». А вы знатный перл о нем отпустили: «Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Саша, можем потолкаться, с удовольствием».
– Да это же шутка была! А все раздули из этого какое‑то… Ну какой конфликт у нас может быть? О чем вы? Я безумно уважаю Овечкина, мы переписывались.
– И как он отреагировал на «пузико»?
– Да просто посмеялся. Я ему написал: «Ты же понимаешь, что я шутил». – «Да конечно, вообще никаких претензий нет».
Мне и самому понравилось, как в матче с медиакомандой от Овечкина там Фродо Беггинс отлетел, какой‑то маленький блогер. И все начали кричать: «Саня – такая машина!»
Да, Саня – машина, я не спорю. Но рядом с ним бежал человек ростом с пони. Поэтому было бы странно, если бы отлетел Овечкин, а не он.
- В июне 2022-го Овечкин дебютировал в футболе в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
- Он провел на поле 11 минут.
- Хоккеист забил с угла штрафной после голевого паса пяткой от Федора Смолова.