Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Дзюба рассказал, как Овечкин отреагировал на его слова про «пузико» у хоккеиста

    Дзюба рассказал, как Овечкин отреагировал на его слова про «пузико» у хоккеиста

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

    – С Сашей Овечкиным вы не знакомы лично?

    – Знаком. Конечно!

    – Он сказал: «Да Дзюба слабый». А вы знатный перл о нем отпустили: «Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Саша, можем потолкаться, с удовольствием».

    – Да это же шутка была! А все раздули из этого какое‑то… Ну какой конфликт у нас может быть? О чем вы? Я безумно уважаю Овечкина, мы переписывались.

    – И как он отреагировал на «пузико»?

    – Да просто посмеялся. Я ему написал: «Ты же понимаешь, что я шутил». – «Да конечно, вообще никаких претензий нет».

    Мне и самому понравилось, как в матче с медиакомандой от Овечкина там Фродо Беггинс отлетел, какой‑то маленький блогер. И все начали кричать: «Саня – такая машина!»

    Да, Саня – машина, я не спорю. Но рядом с ним бежал человек ростом с пони. Поэтому было бы странно, если бы отлетел Овечкин, а не он.

    • В июне 2022-го Овечкин дебютировал в футболе в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
    • Он провел на поле 11 минут.
    • Хоккеист забил с угла штрафной после голевого паса пяткой от Федора Смолова.

    Новости по теме
    Стал известен вердикт ЭСК РФС по неназначенному пенальти на Дзюбе в матче «Динамо» – «Локо» 1
    Мантуан рассказал, какие слова Дзюбы мотивировали игроков «Зенита» 2
    Дзюба назвал любимый клуб НХЛ
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2023 10:24
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6500

      Enter2006 16 часов назад

      Дзюба как был е*анутым так и остался. Жизнь ничему не учит...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24802

      DOCTOR PENALTY 16 часов назад

      Разговор двух недалёких людей. За Овечкина неприятно, что его имя треплется в таком контексте.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5912

      Дядя Серёжа > DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      Бздюбе подмазаться к Великому...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      Ччаппай > DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      Он своим именем жопу вытер, когда путен тим замутил

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 