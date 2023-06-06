Игрок с российскими корнями попал в символическую сборную сезона Серии А от WhoScored

Портал Whoscored определил символическую сборную чемпионата Италии в сезоне-2022/23.
В число 11 лучших игроков попал вратарь «Лацио» Иван Проведель, у которого есть российские корни, а также экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия.
Вратарь: Иван Проведель («Лацио»);
Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Ким Мин-Джэ («Наполи»), Данило («Ювентус»), Фабиано Паризи («Эмполи»);
Полузащитники: Фелипе Андерсон («Лацио»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Хвича Кварацхелия («Наполи»);
Нападающие: Виктор Осимхен («Наполи»), Лаутаро Мартинес («Интер»).
Источник: WhoScored