Игрок с российскими корнями попал в символическую сборную сезона Серии А от WhoScored

Портал Whoscored определил символическую сборную чемпионата Италии в сезоне-2022/23.

В число 11 лучших игроков попал вратарь «Лацио» Иван Проведель, у которого есть российские корни, а также экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Вратарь: Иван Проведель («Лацио»);

Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Ким Мин-Джэ («Наполи»), Данило («Ювентус»), Фабиано Паризи («Эмполи»);

Полузащитники: Фелипе Андерсон («Лацио»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Хвича Кварацхелия («Наполи»);

Нападающие: Виктор Осимхен («Наполи»), Лаутаро Мартинес («Интер»).