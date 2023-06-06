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    • Игрок с российскими корнями попал в символическую сборную сезона Серии А от WhoScored

    Игрок с российскими корнями попал в символическую сборную сезона Серии А от WhoScored

    Портал Whoscored определил символическую сборную чемпионата Италии в сезоне-2022/23.

    В число 11 лучших игроков попал вратарь «Лацио» Иван Проведель, у которого есть российские корни, а также экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия.

    Вратарь: Иван Проведель («Лацио»);

    Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Ким Мин-Джэ («Наполи»), Данило («Ювентус»), Фабиано Паризи («Эмполи»);

    Полузащитники: Фелипе Андерсон («Лацио»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Хвича Кварацхелия («Наполи»);

    Нападающие: Виктор Осимхен («Наполи»), Лаутаро Мартинес («Интер»).

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    Источник: WhoScored

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    06.06.2023 08:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25111

      bset 8 часов назад

      Через пару лет будем с гордостью рассказывать игроков, кто через Россию проезжал или пролетал. Было бы чем гордиться...

      0
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      Рейтинг: +24802

      DOCTOR PENALTY 16 часов назад

      С корнями всё не так просто. Соболев вон пытался объяснить Роше насчёт корней, но Сашку не поняли, удалили. )

      0
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      Рейтинг: +5912

      Дядя Серёжа > DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      Да тут какие корни, так - корешок... на красной карточке

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      Рейтинг: +15033

      Алексей З 18 часов назад

      Ну мы все от одних корней , от Адама и Евы.

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      Рейтинг: +5912

      Дядя Серёжа 18 часов назад

      Если дальше в прошлом пошарить, не те ещё корни прорастут...

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