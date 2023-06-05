Бабаев сообщил, что в расширенном списке ЦСКА находится игрок «Зенита»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Зенита» Алексею Сутормину.
«У нас есть много футболистов в расширенном списке, включая Сутормина. Но у него действующий контракт с «Зенитом», поэтому, нравится он нам или нет, это ни на что не влияет. Мы не в диалоге с ним.
Информация про Артема Макарчука? Это неправда», – заявил Бабаев.
- Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет взять Сутормина в аренду.
- Сутормин в этом сезоне провел 20 матчей.
- Его контракт с клубом действует до 2025 года.
Источник: «РБ Спорт»