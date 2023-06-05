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    • Бабаев сообщил, что в расширенном списке ЦСКА находится игрок «Зенита»

    Бабаев сообщил, что в расширенном списке ЦСКА находится игрок «Зенита»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Зенита» Алексею Сутормину.

    «У нас есть много футболистов в расширенном списке, включая Сутормина. Но у него действующий контракт с «Зенитом», поэтому, нравится он нам или нет, это ни на что не влияет. Мы не в диалоге с ним.

    Информация про Артема Макарчука? Это неправда», – заявил Бабаев.

    • Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет взять Сутормина в аренду.
    • Сутормин в этом сезоне провел 20 матчей.
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.06.2023 17:56
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