Бабаев сообщил, что в расширенном списке ЦСКА находится игрок «Зенита»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Зенита» Алексею Сутормину.

«У нас есть много футболистов в расширенном списке, включая Сутормина. Но у него действующий контракт с «Зенитом», поэтому, нравится он нам или нет, это ни на что не влияет. Мы не в диалоге с ним.

Информация про Артема Макарчука? Это неправда», – заявил Бабаев.