Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Златан завершил карьеру. В октябре он отпразднует 42-летие

    3 июня «Милан» объявил об уходе Златана Ибрагимовича. Почти сразу же итальянские журналисты рассказали, что клуб запланировал пресс-конференцию Златана по итогам финального матча против «Вероны».

    5 июня многие фанаты «Милана» ждали, что Златан просто попрощается с клубом. Но он объявил о завершении карьеры.

    • В сентябре Ибрагимовичу исполнится 42 года;
    • «Милан» стал последним его клубом. При этом он дважды выступал за команду: с ним дважды брал чемпионат Италии и один раз выигрывал Суперкубок;
    • Суммарно за все клубы он сыграл 819 матчей: забил 493 гола, отдал 201 ассист и выиграл 32 трофея.

    «Бог, прощай»: фанаты «Милана» вывесили баннер в честь Златана

    Ибрагимович рассказал, какой клуб предложил ему контракт

    Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:35
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4601

      Oldtrafford83 24 минуты назад

      Златану удачи вне футбола, Голливуд ждёт)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1511

      elessar arnor 2 часа назад

      легенда

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14554

      Skull_Boy > elessar arnor 1 час назад

      Легенда с бл_9дским характером, которого никто в пример ставить не будет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4601

      Oldtrafford83 > Skull_Boy 25 минут назад

      А ты с ним лично знаком что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      vikingus 7 часов назад

      Да ладно? Вчера только говорил, что продолжит...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 