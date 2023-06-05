Златан завершил карьеру. В октябре он отпразднует 42-летие

3 июня «Милан» объявил об уходе Златана Ибрагимовича. Почти сразу же итальянские журналисты рассказали, что клуб запланировал пресс-конференцию Златана по итогам финального матча против «Вероны».

5 июня многие фанаты «Милана» ждали, что Златан просто попрощается с клубом. Но он объявил о завершении карьеры.

В сентябре Ибрагимовичу исполнится 42 года;

«Милан» стал последним его клубом. При этом он дважды выступал за команду: с ним дважды брал чемпионат Италии и один раз выигрывал Суперкубок;

Суммарно за все клубы он сыграл 819 матчей: забил 493 гола, отдал 201 ассист и выиграл 32 трофея.

«Бог, прощай»: фанаты «Милана» вывесили баннер в честь Златана

Ибрагимович рассказал, какой клуб предложил ему контракт

Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего