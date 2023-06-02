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    Ибрагимович рассказал, какой клуб предложил ему контракт

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своем будущем.

    «В «Монце» мне сказали, что контракт для меня готов. Но я игрок «Милана» и горжусь этим.

    Не думаю, что завершу карьеру в конце сезона. Но я должен найти хороший баланс», – сказал Ибрагимович.

    • В этом сезоне Ибрагимович забил 1 гол в 4 матчах Серии А.
    • Он хорошо знаком с владельцем «Монцы» Сильвио Берлускони, который ранее руководил «Миланом».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    02.06.2023 11:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +33

      vikingus 13 часов назад

      Вот неугомонный то...в хорошем смысле, ведь все только рады, что суперзвезда не стареет

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      Рейтинг: +2649

      serglider > vikingus 13 часов назад

      4 игры и 1 (один) гол за весь сезон!? Если не старость, то что это? Неее... если есть балбесы готовые платить такому игроку - пожалуйста! Но как игрок Ибра практически стал нулем.

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      Рейтинг: +10

      PopAmira 2 июня, 12:29

      Ибра - крутой самец в футболе.
      Ровня ему только Тотти.

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      Рейтинг: +717

      111ax 2 июня, 11:53

      достойно

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