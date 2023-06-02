Ибрагимович рассказал, какой клуб предложил ему контракт

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своем будущем.

«В «Монце» мне сказали, что контракт для меня готов. Но я игрок «Милана» и горжусь этим.

Не думаю, что завершу карьеру в конце сезона. Но я должен найти хороший баланс», – сказал Ибрагимович.