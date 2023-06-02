Ибрагимович рассказал, какой клуб предложил ему контракт

Вот неугомонный то...в хорошем смысле, ведь все только рады, что суперзвезда не стареет
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своем будущем.
«В «Монце» мне сказали, что контракт для меня готов. Но я игрок «Милана» и горжусь этим.
Не думаю, что завершу карьеру в конце сезона. Но я должен найти хороший баланс», – сказал Ибрагимович.
- В этом сезоне Ибрагимович забил 1 гол в 4 матчах Серии А.
- Он хорошо знаком с владельцем «Монцы» Сильвио Берлускони, который ранее руководил «Миланом».