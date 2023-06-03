Лига 1. «ПСЖ» уступил «Клермону» с тремя экс-игроками РПЛ в последнем матче Месси и Рамоса (2:3)

«ПСЖ» в 38-м, последнем, туре Лиги 1 уступил дома «Клермону». Парижане вели в два мяча.

Перед игрой было объявлено об уходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Это был его последний матч, как и для защитника Серхио Рамоса.

Весь матч в составе «Клермона» провел принадлежащий «Спартаку» защитник Максимилиано Кофрие.

Также у «Клермона» сыграли Мехди Зеффан (экс-«Крылья Советов») и Комнен Андрич (экс-«Уфа»).

«ПСЖ» досрочно выиграл Лигу 1. «Клермон» финишировал на восьмом месте.

Франция. Лига 1. 38-й тур

ПСЖ – Клермон – 2:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Рамос, 16; 2:0 – Мбаппе, 21 (с пенальти); 2:1 – Гастьен, 24; 2:2 – Зеффан, 45+1; 2:3 – Кюи, 63.

Незабитые пенальти: нет – Кюи, 37.

Турнирная таблица Лиги 1