Лига 1. «ПСЖ» уступил «Клермону» с тремя экс-игроками РПЛ в последнем матче Месси и Рамоса (2:3)

«ПСЖ» в 38-м, последнем, туре Лиги 1 уступил дома «Клермону». Парижане вели в два мяча.
Перед игрой было объявлено об уходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Это был его последний матч, как и для защитника Серхио Рамоса.
Весь матч в составе «Клермона» провел принадлежащий «Спартаку» защитник Максимилиано Кофрие.
Также у «Клермона» сыграли Мехди Зеффан (экс-«Крылья Советов») и Комнен Андрич (экс-«Уфа»).
«ПСЖ» досрочно выиграл Лигу 1. «Клермон» финишировал на восьмом месте.
Франция. Лига 1. 38-й тур
Голы: 1:0 – Рамос, 16; 2:0 – Мбаппе, 21 (с пенальти); 2:1 – Гастьен, 24; 2:2 – Зеффан, 45+1; 2:3 – Кюи, 63.
Незабитые пенальти: нет – Кюи, 37.
Источник: «Бомбардир»