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    • Лига 1. «ПСЖ» уступил «Клермону» с тремя экс-игроками РПЛ в последнем матче Месси и Рамоса (2:3)

    Лига 1. «ПСЖ» уступил «Клермону» с тремя экс-игроками РПЛ в последнем матче Месси и Рамоса (2:3)

    «ПСЖ» в 38-м, последнем, туре Лиги 1 уступил дома «Клермону». Парижане вели в два мяча.

    Перед игрой было объявлено об уходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Это был его последний матч, как и для защитника Серхио Рамоса.

    Весь матч в составе «Клермона» провел принадлежащий «Спартаку» защитник Максимилиано Кофрие.

    Также у «Клермона» сыграли Мехди Зеффан (экс-«Крылья Советов») и Комнен Андрич (экс-«Уфа»).

    «ПСЖ» досрочно выиграл Лигу 1. «Клермон» финишировал на восьмом месте.

    Франция. Лига 1. 38-й тур

    ПСЖ – Клермон – 2:3 (2:2)

    Голы: 1:0 – Рамос, 16; 2:0 – Мбаппе, 21 (с пенальти); 2:1 – Гастьен, 24; 2:2 – Зеффан, 45+1; 2:3 – Кюи, 63.

    Незабитые пенальти: нет – Кюи, 37.

    Турнирная таблица Лиги 1

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.06.2023 23:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1294

      mama1991 5 минут назад

      Париш закончился...

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      Рейтинг: +20147

      Cleaner 13 минут назад

      Лягушатники собрали ПАУКОВ в одной банке(ПСЖ) и решили, что они всех громить начнут. Но нет, пауки(звезды понакупленные) между собой грызутся, отношения выясняют. Не до футбола ПСЖ, игроки там понтами меряются, выясняют, кто из них круче...(((

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      Рейтинг: +4753

      fakeid 44 минуты назад

      у сити шейхи лучше. тут дичь какая-то вообще, все разбегаются, даже мбаппа скоро побежит (а он бегать умеет, это мы знаем), и все будут эту псжопу драть, как спартак.

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