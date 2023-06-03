Серия А. «Интер» обыграл на выезде «Торино» (1:0) и обеспечил себе топ-3

«Интер» в 38-м, последнем, туре Серии А победил в Турине «Торино». Гол у полузащитника Марсело Брозовича.
Миланцы точно финишируют в топ-3. От матчей конкурентов зависит, на втором или третьем месте.
У «Интера» впереди финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (10 июня).
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отыграл весь матч. Летом он должен вернуться в «Аталанту», которой принадлежит.
Туринцы финишируют на 9-11 местах.
Италия. Серия А. 38-й тур
Гол: 0:1 – Брозович, 37.
Источник: «Бомбардир»