Серия А. «Интер» обыграл на выезде «Торино» (1:0) и обеспечил себе топ-3

«Интер» в 38-м, последнем, туре Серии А победил в Турине «Торино». Гол у полузащитника Марсело Брозовича.

Миланцы точно финишируют в топ-3. От матчей конкурентов зависит, на втором или третьем месте.

У «Интера» впереди финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (10 июня).

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отыграл весь матч. Летом он должен вернуться в «Аталанту», которой принадлежит.

Туринцы финишируют на 9-11 местах.

Италия. Серия А. 38-й тур

Торино – Интер – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Брозович, 37.

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