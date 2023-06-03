«ПСЖ» выбрал нового главного тренера

«ПСЖ» определился с преемником для Кристофа Гальтье, которого сегодня уволят.
Новым главным тренером парижан станет Луис Энрике.
53-летний испанец принял все условия руководства «ПСЖ». В частности, ему сказали, что клуб могут покинуть несколько ведущих футболистов (Лионель Месси, Неймар, Марко Верратти).
- Энрике покинул сборную Испании после ЧМ-2022.
- Он вел переговоры с «Наполи».
- Тренер в 2015 году выигрывал требл с «Барселоной».
Специальный бонус в 17000₽ для новых клиентов перед финалом ЛЧ!
Источник: PSG Community