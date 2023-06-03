«ПСЖ» выбрал нового главного тренера

«ПСЖ» определился с преемником для Кристофа Гальтье, которого сегодня уволят.

Новым главным тренером парижан станет Луис Энрике.

53-летний испанец принял все условия руководства «ПСЖ». В частности, ему сказали, что клуб могут покинуть несколько ведущих футболистов (Лионель Месси, Неймар, Марко Верратти).

Энрике покинул сборную Испании после ЧМ-2022.

Он вел переговоры с «Наполи».

Тренер в 2015 году выигрывал требл с «Барселоной».

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