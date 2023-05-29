Стала известна зарплата Энрике в «Наполи»

Луис Энрике, вероятно, сменит Лучано Спаллетти на посту главного тренера «Наполи».
Владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис согласился удовлетворить требования 53-летнего специалиста по зарплате.
Оклад испанца составит 8 миллионов евро в год, с налогами эта сумма может вырасти до 11,5 миллионов.
- «Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии впервые за 33 года.
- Энрике покинул сборную Испании после ЧМ-2022.
- В его услугах также заинтересован «ПСЖ».
- Тренер в 2015 году выигрывал требл с «Барселоной».
Источник: Il Mattino