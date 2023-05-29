Стала известна зарплата Энрике в «Наполи»

Луис Энрике, вероятно, сменит Лучано Спаллетти на посту главного тренера «Наполи».

Владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис согласился удовлетворить требования 53-летнего специалиста по зарплате.

Оклад испанца составит 8 миллионов евро в год, с налогами эта сумма может вырасти до 11,5 миллионов.