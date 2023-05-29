Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стала известна зарплата Энрике в «Наполи»

    Луис Энрике, вероятно, сменит Лучано Спаллетти на посту главного тренера «Наполи».

    Владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис согласился удовлетворить требования 53-летнего специалиста по зарплате.

    Оклад испанца составит 8 миллионов евро в год, с налогами эта сумма может вырасти до 11,5 миллионов.

    • «Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии впервые за 33 года.
    • Энрике покинул сборную Испании после ЧМ-2022.
    • В его услугах также заинтересован «ПСЖ».
    • Тренер в 2015 году выигрывал требл с «Барселоной».

    Новости по теме
    Президент «Наполи» подтвердил уход Спаллетти по окончании сезона
    Определились все участники следующего розыгрыша Лиги чемпионов от Серии А
    Серия А. «Наполи» вел 2:0, но сыграл вничью с «Болоньей» (2:2); у Осимхена дубль
    Источник: Il Mattino

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 