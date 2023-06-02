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    • В «Динамо» назвали два условия для участия Овечкина в матче с победителем МКС-2023

    В «Динамо» назвали два условия для участия Овечкина в матче с победителем МКС-2023

    Пресс-служба «Динамо» ответила, сыграет ли Александр Овечкин за московскую команду в этом году.

    • В июне 2022-го Овечкин дебютировал в футболе в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
    • Он провел на поле 11 минут.
    • Хоккеист забил с угла штрафной после голевого паса пяткой от Федора Смолова.

    «Матч «Динамо» – «Амкал», который состоялся летом 2022 года с участием Александра Овечкина, стал событием огромного масштаба.

    Мы, конечно же, планируем позвать Александра принять участие в Super Skill Challenge на Московский кубок селебрити (МКС) в команде звездных болельщиков «Динамо» и рады будем видеть его на матчах турнира.

    О том, сможет ли Овечкин сыграть осенью в товарищеской игре за основной состав «Динамо» против победителя МКС-2023, говорить преждевременно. Участие Александра, во-первых, должен будет согласовать будущий главный тренер [»Динамо»], а во-вторых, на носу будет сезон НХЛ, и надо понимать график Александра.

    Что касается участия каких-либо игроков основы «Динамо» в гранд-финале МКС, это будет зависеть от плана подготовки к сезону и графика тренировок», – сообщили в динамовской пресс-службе.

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    Источник: ТАСС

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    02.06.2023 17:40
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