Болельщики «Алании» написали письмо Путину

Президенту России Владимиру Путину в скором времени поступит обращение от болельщиков «Алании».
Они написали письмо главе государства с просьбой предоставить владикавказскому клубу право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ.
«Алания» должна участвовать в стыках по спортивному принципу, но команда не прошла лицензирование из-за проблем со стадионом.
- «Алания» проводит домашние матчи в Грозном.
- Реконструкция стадиона «Спартак» во Владикавказе завершится в мае 2024 года.
- В сезоне-2020/21 «Алания» заняла четвертое место, но также не прошла лицензирование.
Источник: Metaratings