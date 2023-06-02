Болельщики «Алании» написали письмо Путину

Президенту России Владимиру Путину в скором времени поступит обращение от болельщиков «Алании».

Они написали письмо главе государства с просьбой предоставить владикавказскому клубу право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ.

«Алания» должна участвовать в стыках по спортивному принципу, но команда не прошла лицензирование из-за проблем со стадионом.