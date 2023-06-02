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    Болельщики «Алании» написали письмо Путину

    Президенту России Владимиру Путину в скором времени поступит обращение от болельщиков «Алании».

    Они написали письмо главе государства с просьбой предоставить владикавказскому клубу право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ.

    «Алания» должна участвовать в стыках по спортивному принципу, но команда не прошла лицензирование из-за проблем со стадионом.

    • «Алания» проводит домашние матчи в Грозном.
    • Реконструкция стадиона «Спартак» во Владикавказе завершится в мае 2024 года.
    • В сезоне-2020/21 «Алания» заняла четвертое место, но также не прошла лицензирование.

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    Источник: Metaratings

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    02.06.2023 16:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +481

      aldo conte 44 минуты назад

      Я думаю письмо следующего содержания. "Милый дедушка, Владимир Владимирович! И пишут вам письмо болельщики "Алании". Нету у нас ни спонсоров богатых, ни толковых руководителей в республике. Стадионишко наш совсем развалился. Милый дедушка, сделай божецкую милость, переведи нас в РПЛ, и дай денег побольше, как ты дал "Зеньке", чтобы накупили мы футболистов из Бразилии. Кланяемся вам в ножки и будем вечно бога молить".

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      Рейтинг: +1173

      SLADE2019 4 часа назад

      Такие новости, честно сказать, читать достаточно противно. Во-первых, для чего это нытье (по другому это не назовешь), уважаемые болельщики, во-вторых, всем заранее было известно, что не будет готов стадион, не будет выхода в РПЛ, в-третьих, лучше в компетентные органы заявление написали бы, с вопросом, почему за год ничего толком в строительстве стадиона не сделано, стольок безобразий выявлено.

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