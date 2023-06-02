Лучшие игроки сезона в Европе по версии Goal: Холанд – 1-й, Месси – 9-й, Хвича – 13-й

Goal представил собственный рейтинг лучших футболистов европейского сезона-2022/23.
Его лидером стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Поигравший в РПЛ Хвича Кварацхелия занимает 13-е место в списке.
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
- Винисиус Жуниор («Реал»)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
- Гарри Кейн («Тоттенхэм»)
- Рональд Араухо («Барселона»)
- Виктор Осимхен («Наполи»)
- Роберт Левандовски («Барселона»)
- Лионель Месси («ПСЖ»)
- Марк-Андре тер Стеген («Барселона»)
- Родри («Манчестер Сити»)
- Мартин Эдегор («Арсенал»)
- Хвича Кварацхелия («Наполи»)
- Букайо Сака («Арсенал»)
- Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)
- Джуд Беллингем («Боруссия» Д)
- Антуан Гризманн («Атлетико»)
- Натан Аке («Манчестер Сити»)
- Карим Бензема («Реал»)
- Педри («Барселона»)
- Ким Мин-Джэ («Наполи»)
Источник: Goal