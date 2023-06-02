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    • Лучшие игроки сезона в Европе по версии Goal: Холанд – 1-й, Месси – 9-й, Хвича – 13-й

    Лучшие игроки сезона в Европе по версии Goal: Холанд – 1-й, Месси – 9-й, Хвича – 13-й

    Goal представил собственный рейтинг лучших футболистов европейского сезона-2022/23.

    Его лидером стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

    Поигравший в РПЛ Хвича Кварацхелия занимает 13-е место в списке.

    1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
    2. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
    3. Винисиус Жуниор («Реал»)
    4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
    5. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)
    6. Рональд Араухо («Барселона»)
    7. Виктор Осимхен («Наполи»)
    8. Роберт Левандовски («Барселона»)
    9. Лионель Месси («ПСЖ»)
    10. Марк-Андре тер Стеген («Барселона»)
    11. Родри («Манчестер Сити»)
    12. Мартин Эдегор («Арсенал»)
    13. Хвича Кварацхелия («Наполи»)
    14. Букайо Сака («Арсенал»)
    15. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)
    16. Джуд Беллингем («Боруссия» Д)
    17. Антуан Гризманн («Атлетико»)
    18. Натан Аке («Манчестер Сити»)
    19. Карим Бензема («Реал»)
    20. Педри («Барселона»)
    21. Ким Мин-Джэ («Наполи»)

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    Источник: Goal

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    02.06.2023 14:20
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