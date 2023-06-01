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    • «Зенит» – лидер РПЛ по доходам от спонсоров в 2022 году, в топ-5 – 4 московских клуба

    «Зенит» – лидер РПЛ по доходам от спонсоров в 2022 году, в топ-5 – 4 московских клуба

    РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022-й год.

    По доходам от спонсоров с преимуществом более чем в два раза лидирует «Зенит».

    Петербуржцы получили 13,56 миллиарда рублей. У ближайшего преследователя «Динамо» – почти 6,2 миллиарда.

    Рейтинг клубов РПЛ по выплатам от спонсоров выглядит так:

    1. «Зенит» – 13 557,8 млн рублей, рост с прошлого года – 895,1 млн;
    2. «Динамо» – 6 173,5 млн рублей, рост с прошлого года – 413,9 млн;
    3. «Локомотив» – 6 038 млн рублей, падение с прошлого года – 121,4 млн;
    4. «Спартак» – 3 979,3 млн рублей, падение с прошлого года – 2 704,3 млн;
    5. ЦСКА – 2 653,5 млн рублей, падение с прошлого года – 25,9 млн;
    6. «Краснодар» – 2 129,7 млн рублей, падение с прошлого года – 538 млн;
    7. «Сочи» – 2 120,1 млн рублей, рост с прошлого года – 272,3 млн;
    8. «Оренбург» – 1 332,6 млн рублей, рост с прошлого года – 491,1 млн;
    9. «Ростов» – 925,5 млн рублей, падение с прошлого года – 0,5 млн;
    10. «Урал» – 478 млн рублей, рост с прошлого года – 85,5 млн;
    11. «Крылья Советов» – 358,4 млн рублей, рост с прошлого года – 154,7 млн;
    12. «Пари НН» – 347,6 млн рублей, рост с прошлого года – 128 млн;
    13. «Торпедо» – 279,8 млн рублей, рост с прошлого года – 140,4 млн;
    14. «Факел» – 84,3 млн рублей, рост с прошлого года – 33 млн;
    15. «Химки» – 80,2 млн рублей, падение с прошлого года – 7,8 млн;
    16. «Ахмат» – 0, рост с прошлого года – 0 [из-за санкций деньги в клуб поступают только из регионального фонда].

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    Источник: сайт РФС

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    01.06.2023 23:45
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    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +938

      Номэд 2 июня, 12:00

      За счет гаСпрома. Позорные педикулёзники.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +10965

      ivany4 2 июня, 09:04

      Кто бы сомневался.
      И эта цифра еще раза в 2 занижена!
      А вообще то дурят народ этими цифрами.
      «Спартак» получил от спонсоров – 3 979,3 млн рублей, а убытки составили - 2 351, 2 млн. Вопрос, а что такое - 1 628,1 млн осевший в клубе?
      «Зенит» получил – 13 557,8 млн рублей, рост с прошлого года – 895,1 млн. А вот прибыль за прошлый сезон - 647, 5 млн. Причем рост составил 812 млн. Как говориться - где деньги Зин??
      ЗЫ. И это еще при аренде стадиона за 1 рубль, и его содержание на балансе города.

      1
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      ...
      Рейтинг: +18531

      NewLife > NewLife 2 июня, 10:13

      Доходы 3 979 млн минус Расходы "Х" = минус 2351 млн
      Можешь решить уравнение и найти "Х"(с арифметикой/алгеброй у тебя проблемы) ?

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      Рейтинг: +10965

      ivany4 > ivany4 19 часов назад

      Так что за сумма 1 628,1 млн? Как она называется??
      Или ты языком молоть можешь, бухгалтер?))

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      Рейтинг: +18531

      NewLife > ivany4 18 часов назад

      Несложная арифметика говорит, что эта сумма 1 628 является продуктом твоего воображения. Из доходов некорректно вычитать убытки, так как убытки это уже результат вычитания расходов из доходов, т.е. ты должен понять, что расходы 3979 + 2351 = 6330, а 2351 это превышение расходов над доходами, т.е. убыток. Не покупай ничего на восточном базаре - уйдешь без штанов. Я не бухгалтер, но разбираюсь в экономике.

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      ...
      Рейтинг: +10965

      ivany4 > NewLife 18 часов назад

      Экономист, вернее разбирающийся в экономике, откуда взялась первоначальная сума в 6 330 млн???
      По твоим рассуждениям на убытки, денег, тоже надо было где-то взять, раз ты их плюсуешь с приходом спонсорских. Так откуда они?

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      ...
      Рейтинг: +18531

      NewLife > ivany4 15 часов назад

      6 330 эта сумма (х), которую я просил тебя вычислить и которая дает убыток 2351, если из нее вычесть расходы. Извини, я больше не могу объяснять эту херню. Дуй на продленку в школе, у меня нет времени быть твоим репетитором

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      Рейтинг: +10965

      ivany4 > NewLife 12 часов назад

      Вот в этом и заключается твоя дурь.
      Вот поэтому и позоришь себя, своими, порой тупыми, комментами. И даешь повод думать что все спартачи тупые как ты. Не ответив ни на один вопрос, и поняв суть коммента, кинулся объяснять не зная сути вопроса. Для начала тебе надо бы выучить и понимать, хоть элементарные познания в экономике. Так что впредь думай, что пишешь.
      А свою продленку я прошел в 60-е. И не тебе быть репетитором с твоими скудными знаниями. Слышал звон, а не знаешь где он.

      0
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      Рейтинг: +1062

      7:1 2 июня, 08:25

      горит у хряков!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5366

      PAREVG. 2 июня, 08:19

      Как только газпром отключат от бом.же.клуба. Буквально через пару - тройку лет Зенит повторит судьбу Анжи.
      Им тоже построили стадион, ради базы в подмосковье, убили фк Сатурн, скупали хороших игроков, даже чемпиона мира, играли в еврокубках. А затем финансирование закончилось, и все, больше нет Анжи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      Алексей З 2 июня, 07:23

      Не пойму , кому они это втерают, врут как дышат.
      Государственное бабло распи...вают , все довольны и счастливы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2497

      моэм 2 июня, 06:51

      Тоже мне новость ....все и так знают что именно Зенит в лице газпрома больше всех грабит народ.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик 2 июня, 02:30

      Как нефть подешевела, так сырдых сразу стал чемпионом по убыткам!

      Хоть где-то мазутные на 1 место выбились!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1062

      7:1 2 июня, 00:03

      156 лямов евро. охренеть. говорил же, что у зенита очередь из спонсоров, вон как обнесли винлайн, вайлдберрис, мегафон, ростелеком и прочую толпу. пс: стыдно за спартак с логотипом гербалайфа и пивом трёхгорное!

      2
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      ...
      Рейтинг: +4687

      Бомбардиръ > Бомбардиръ 2 июня, 00:55

      Как Газпром легко получает деньги, так легко отдает их. Поэтому тут ничего удивительного нет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1062

      7:1 > Бомбардиръ 2 июня, 02:19

      ага, да, газпром. остальные 30 тут так, просто рядышком стояли. кстати, не так и много зенит потратил на крупные трансферы за последние 5 чемпионств. имею в виду всех, начиная с азмуна, ловрена и ракицкого - заканчивая бразильцами. 143 ляма вышло, совсем уж мелкие трансферы не считал, там ещё что-то набежит. итого 160-170. делим на 5 лет. не забываем, что были и продажи. тех же аргентинцев.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1062

      7:1 > 7:1 2 июня, 02:24

      юри алберто за 25 не учитываю, т.к. его трансфер пока не объяснить в точных цифрах. понятно, что он уже отбился, 50% прав на игрока остались у зенита. плюс в обмен бесплатно приехали очень даже платные игроки. ренан (7) и ду кейрос (6 лямов). и 50% мантуана наши. вот и считай.

      2
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      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > 7:1 2 июня, 02:28

      Самая разумная политика!

      1
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      Рейтинг: +14956

      Алексей З > 7:1 2 июня, 07:17

      Дебил, подожди годика через 3-4 , погонят озёрских из кремля и тогда узнаешь какие доходы были у Газпрома и Зенита.
      Европа от газа и нефти отказалась , а вы всё процветаете . Дятел , голову включай , а телевизор выключай.

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      Рейтинг: +1062

      7:1 > Алексей З 2 июня, 08:11

      даун свенорылый, я не смотрю скабееву, как ты. у тебя, тупого, и выбора нет, на телеке 3 кнопки всего, вот и смотришь, как европа отказалась. другие не отказались. и если ты считаешь, что без газпрома клуб не может зарабатывать - то как объяснишь, что зарабатывают все остальные приличные клубы (спортаг в их число не входит), и не только у нас? не пропадём в любом случае, нам ещё и пятёрочка заносит - а вам суточно.ру. вот где позор

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