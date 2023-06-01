«Зенит» – лидер РПЛ по доходам от спонсоров в 2022 году, в топ-5 – 4 московских клуба

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022-й год.
По доходам от спонсоров с преимуществом более чем в два раза лидирует «Зенит».
Петербуржцы получили 13,56 миллиарда рублей. У ближайшего преследователя «Динамо» – почти 6,2 миллиарда.
Рейтинг клубов РПЛ по выплатам от спонсоров выглядит так:
- «Зенит» – 13 557,8 млн рублей, рост с прошлого года – 895,1 млн;
- «Динамо» – 6 173,5 млн рублей, рост с прошлого года – 413,9 млн;
- «Локомотив» – 6 038 млн рублей, падение с прошлого года – 121,4 млн;
- «Спартак» – 3 979,3 млн рублей, падение с прошлого года – 2 704,3 млн;
- ЦСКА – 2 653,5 млн рублей, падение с прошлого года – 25,9 млн;
- «Краснодар» – 2 129,7 млн рублей, падение с прошлого года – 538 млн;
- «Сочи» – 2 120,1 млн рублей, рост с прошлого года – 272,3 млн;
- «Оренбург» – 1 332,6 млн рублей, рост с прошлого года – 491,1 млн;
- «Ростов» – 925,5 млн рублей, падение с прошлого года – 0,5 млн;
- «Урал» – 478 млн рублей, рост с прошлого года – 85,5 млн;
- «Крылья Советов» – 358,4 млн рублей, рост с прошлого года – 154,7 млн;
- «Пари НН» – 347,6 млн рублей, рост с прошлого года – 128 млн;
- «Торпедо» – 279,8 млн рублей, рост с прошлого года – 140,4 млн;
- «Факел» – 84,3 млн рублей, рост с прошлого года – 33 млн;
- «Химки» – 80,2 млн рублей, падение с прошлого года – 7,8 млн;
- «Ахмат» – 0, рост с прошлого года – 0 [из-за санкций деньги в клуб поступают только из регионального фонда].
Источник: сайт РФС