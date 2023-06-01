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  • «Зенит» – лидер РПЛ по доходам от спонсоров в 2022 году, в топ-5 – 4 московских клуба

«Зенит» – лидер РПЛ по доходам от спонсоров в 2022 году, в топ-5 – 4 московских клуба

1 июня 2023, 23:45
9

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022-й год.

По доходам от спонсоров с преимуществом более чем в два раза лидирует «Зенит».

Петербуржцы получили 13,56 миллиарда рублей. У ближайшего преследователя «Динамо» – почти 6,2 миллиарда.

Рейтинг клубов РПЛ по выплатам от спонсоров выглядит так:

  1. «Зенит» – 13 557,8 млн рублей, рост с прошлого года – 895,1 млн;
  2. «Динамо» – 6 173,5 млн рублей, рост с прошлого года – 413,9 млн;
  3. «Локомотив» – 6 038 млн рублей, падение с прошлого года – 121,4 млн;
  4. «Спартак» – 3 979,3 млн рублей, падение с прошлого года – 2 704,3 млн;
  5. ЦСКА – 2 653,5 млн рублей, падение с прошлого года – 25,9 млн;
  6. «Краснодар» – 2 129,7 млн рублей, падение с прошлого года – 538 млн;
  7. «Сочи» – 2 120,1 млн рублей, рост с прошлого года – 272,3 млн;
  8. «Оренбург» – 1 332,6 млн рублей, рост с прошлого года – 491,1 млн;
  9. «Ростов» – 925,5 млн рублей, падение с прошлого года – 0,5 млн;
  10. «Урал» – 478 млн рублей, рост с прошлого года – 85,5 млн;
  11. «Крылья Советов» – 358,4 млн рублей, рост с прошлого года – 154,7 млн;
  12. «Пари НН» – 347,6 млн рублей, рост с прошлого года – 128 млн;
  13. «Торпедо» – 279,8 млн рублей, рост с прошлого года – 140,4 млн;
  14. «Факел» – 84,3 млн рублей, рост с прошлого года – 33 млн;
  15. «Химки» – 80,2 млн рублей, падение с прошлого года – 7,8 млн;
  16. «Ахмат» – 0, рост с прошлого года – 0 [из-за санкций деньги в клуб поступают только из регионального фонда].

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Ростов Ахмат Краснодар Динамо Оренбург Локомотив Сочи Урал Крылья Советов Нижний Новгород Факел Химки Торпедо
Комментарии (9)
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моэм
1685677918
Тоже мне новость ....все и так знают что именно Зенит в лице газпрома больше всех грабит народ.
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PAREVG.
1685683176
Как только газпром отключат от бом.же.клуба. Буквально через пару - тройку лет Зенит повторит судьбу Анжи. Им тоже построили стадион, ради базы в подмосковье, убили фк Сатурн, скупали хороших игроков, даже чемпиона мира, играли в еврокубках. А затем финансирование закончилось, и все, больше нет Анжи.
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ivany4
1685685889
Кто бы сомневался. И эта цифра еще раза в 2 занижена! А вообще то дурят народ этими цифрами. «Спартак» получил от спонсоров – 3 979,3 млн рублей, а убытки составили - 2 351, 2 млн. Вопрос, а что такое - 1 628,1 млн осевший в клубе? «Зенит» получил – 13 557,8 млн рублей, рост с прошлого года – 895,1 млн. А вот прибыль за прошлый сезон - 647, 5 млн. Причем рост составил 812 млн. Как говориться - где деньги Зин?? ЗЫ. И это еще при аренде стадиона за 1 рубль, и его содержание на балансе города.
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