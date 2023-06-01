«Зенит» – лидер РПЛ по доходам от спонсоров в 2022 году, в топ-5 – 4 московских клуба

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022-й год.

По доходам от спонсоров с преимуществом более чем в два раза лидирует «Зенит».

Петербуржцы получили 13,56 миллиарда рублей. У ближайшего преследователя «Динамо» – почти 6,2 миллиарда.

Рейтинг клубов РПЛ по выплатам от спонсоров выглядит так: