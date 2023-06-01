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    • Бабаев намекнул на переход российского футбола в Азию: важное заявление гендиректора ЦСКА

    Бабаев намекнул на переход российского футбола в Азию: важное заявление гендиректора ЦСКА

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что РФС ведет работу по участию российских сборных и клубов в азиатских соревнованиях

    «Мы активно пытаемся взаимодействовать с теми странами, которые являются дружественными для нас – Азия и Африка. Это длинный путь и неочевидный. Но мы пришли к выводу, что необходимо двигаться. Установили правило – лучше ошибиться, но попробовать.

    Возврат в еврокубки в ближайшее время невозможен. Причем это не год, не два, скорее всего. Вероятность того, что российские сборные и клубы примут участие в азиатских соревнованиях, достаточно велика. С этим мы смирились.

    Продумываем, возможность этого с точки зрения логистики», – сказал Бабаев.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2023 17:49
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 1 июня, 23:06

      никто нигде нас не ждёт так что особо не стоит обольщаться

      0
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      Рейтинг: +11632

      alp 1 июня, 22:53

      это надо было делать еще в прошлом году.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6365

      Добрый Бобер 1 июня, 19:12

      Давайте, давайте... В этом или в следующем году всё это закончится, и появится возможность вернуться в Европу, а поезд уже уедет.

      0
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      Рейтинг: +1403

      Хейтер Аларм > Хейтер Аларм 1 июня, 20:46

      ничего не закончится. это надолго. даже если будет заморозка, то никто с РФ в гейропе играть не будет, тк это будет передышка перед очередной в**ной. вот только если зсу возьмет москву, свергнет режим и приведет н**ального или ходарковского - тогда да. но это очень маловероятный сценарий, тк большинство россиян поддерживают в**ну, и скорее встанут на сторону "повстанцев" типо пригожина или стрелкова. при победе рф тем более никто принимать не будет

      2
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      Рейтинг: +47

      Ччаппай 1 июня, 18:02

      Хоть кто-то правильно рассуждает про перспективы возвращения в европейское футбольное сообщество. Но нужно понимать, что азиаты и африканцы сейчас кивают головами или не отказывают только из-за того, что у них есть какие-то важные финансовые интересы во взаимодействии с рф. Из морально-этических соображений они бы уже давно с рф никаких дел не имели. Все страны работаю над устранением таких зависимостей, поэтому перспективы участия в азиатских и африканских турнирах ну такие себе.

      1
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      Рейтинг: +1445

      Таврида > Таврида 1 июня, 18:22

      Из морально этических соображений тебя, провокатора, снова нужно забанить пожизненно. Вали обратно на эхо мацы и там отрабатывай свои шекели, гнида русофобская.

      6
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      Рейтинг: +47

      Ччаппай > Таврида 1 июня, 18:48

      Дурень, а Бабаеву куда идти? А Пригожину?

      1
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      Рейтинг: +1445

      Таврида > Ччаппай 1 июня, 19:00

      Бабаев с Пригожиным требуют чтобы "с рф никаких дел не имели"? Это тебе хавальник завалить надо.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1510

      elessar arnor > Таврида 1 июня, 19:47

      поцриот)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1403

      Хейтер Аларм > Ччаппай 1 июня, 20:49

      бред. многие понимают, что украинцы - это расходный материал, направленный западом против рф

      2
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      Рейтинг: +47

      Ччаппай > Таврида 1 июня, 21:32

      А каково это слушать, читать, думать жопой? Погоди, через несколько месяцев цензуру уберут, забаненых здесь разбанят и мы с тобой на другом языке поговорим, ******* **********

      1
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      Рейтинг: +1445

      Таврида > Таврида 1 июня, 21:41

      "А каково это слушать, читать, думать жопой?" В зеркале увидишь жопоголового, у него и спроси, бггг.
      И на каком языке ты, опущенный, собрался со мной разговаривать, кукарекать из параши будешь?

      1
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      Рейтинг: +131

      vaisboston > Таврида 1 июня, 21:53

      Ничо се...Ты сам с собой...Таврида отвечает Тавриде...

      1
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      Рейтинг: +47

      Ччаппай > Таврида 1 июня, 22:23

      Типа, "кто обзывается, тот сам так называется?"(с). Вот уж действительно, каков поп, таков и приход..

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      Рейтинг: +1445

      Таврида > Ччаппай 1 июня, 22:29

      В смысле ты, жопоголовый, у себя спрашивал "А каково это слушать, читать, думать жопой?"
      А вот это "******* **********" ты точно сам себя охарактеризовал, бггг

      2
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      Рейтинг: +47

      Ччаппай > Таврида 1 июня, 22:43

      Да всё с тобой понятно, чучело ватноголовое. Усатый австрийский художник в гробу крутится от уровня тупизны своих последователей, типа тебя.

      1
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      Рейтинг: +1445

      Таврида > Ччаппай 1 июня, 22:51

      Это с тобой все понятно, петух дырявый, сидишь на проперженном диване, строчишь пасквили, а когда тащ майор за жабры возьмет, будешь приносить извинения на камеру, как это уже сделали тысячи опущенных подсвинков-либерах.

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      Рейтинг: +11632

      alp > Таврида 1 июня, 22:57

      на весь бомбардир есть только пара тройка упоротых ххлдрчрв, и тебе повезло столкнутся с ними обоими в одной ветке )

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      Рейтинг: +1445

      Таврида > alp 1 июня, 23:04

      Хорошо хоть все акки Михалыча перебанили, а то футбольный сайт начал в полит-помойку превращаться.

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      Рейтинг: +47

      Ччаппай > Таврида 2 июня, 04:17

      Товарищ майор со дня на день узнает, что такое закон и правосудие и сам на камеру извиняться будет. А дристня, вроде тебя, уже во всю на лету переобуваться, начав соображать, к чему всё идёт. Так что завали хавальник и перекрашивай аватарку.

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      Рейтинг: +47

      Ччаппай > alp 2 июня, 04:22

      Можете пососаться а потом отсо сать друг другу. Я здесь с 2009 года и имею представление, сколько людей забанено здесь за правду. От вас следа здесь не останется, когда бесхребетные админы вынуждены будут всех разбанить

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      Рейтинг: +1445

      Таврида > Таврида 2 июня, 08:12

      Дристня у тебя в глотке, а я еще кованым сапогом тебе по хлебалу добавлю, чтобы навсегда ее запечатать. Поразбежались твои хозяева Ходоры и Каспаровы, попользовались твоей cpaкой и бросили тебя, чмошника опущенного, бггг

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      Рейтинг: +1445

      Таврида > Ччаппай 2 июня, 08:34

      "Я здесь с 2009 года и имею представление, сколько людей забанено здесь за правду." Сайт: www.bombardir.ru, дата создания: 5 фев 2016. Когда либераст врет? Когда открывает рот.

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      Рейтинг: +47

      Ччаппай > Таврида 15 часов назад

      Вот ты и в политике такое же чучело тупое. Учи историю. России, мировых войн и данного сайта. Посмешище

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      Рейтинг: +1445

      Таврида > Ччаппай 14 часов назад

      Давай называй дату основания сайта Бомбардир.ру. со ссылкой на источник. И какого ты тут историю России и мировых войн приплетаешь, свою брехню хочешь прикрыть, балабол дырявый?

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      Рейтинг: +47

      Ччаппай > Таврида 5 часов назад

      До бомбардира этот сайт был soccer ru, потом, видимо, в связи с тем, что его купил sports ru, этот сайт целиком, вместе со всеми зарегистрированными пользователями, перенесли на бомбардир ру. А soccer в том же "дизайне" продолжил свою параллельную странноватую жизнь. Так и кто здесь балабол, дурень ватноголовый?

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      Рейтинг: +1445

      Таврида > Ччаппай 3 часа назад

      Если два сайта существуют параллельно, это два РАЗНЫХ сайта. Как бан на soccerе может быть связан с твоим аккаунтом ЗДЕСЬ??? Даже если Бомбардир забанил на основном сайте, в ТГ-канале можно комментировать новости с ТГ-аккаунта, потому что www.bombardir.ru и t.me/bombardir_texts это тоже РАЗНЫЕ сайты, кретин ты кастрюлеголовый.
      А тебя обоссать и закопать, ввиду непроходимой тупости.

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