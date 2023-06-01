Бабаев намекнул на переход российского футбола в Азию: важное заявление гендиректора ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что РФС ведет работу по участию российских сборных и клубов в азиатских соревнованиях
«Мы активно пытаемся взаимодействовать с теми странами, которые являются дружественными для нас – Азия и Африка. Это длинный путь и неочевидный. Но мы пришли к выводу, что необходимо двигаться. Установили правило – лучше ошибиться, но попробовать.
Возврат в еврокубки в ближайшее время невозможен. Причем это не год, не два, скорее всего. Вероятность того, что российские сборные и клубы примут участие в азиатских соревнованиях, достаточно велика. С этим мы смирились.
Продумываем, возможность этого с точки зрения логистики», – сказал Бабаев.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
Источник: «Спорт-Экспресс»