Бабаев намекнул на переход российского футбола в Азию: важное заявление гендиректора ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что РФС ведет работу по участию российских сборных и клубов в азиатских соревнованиях

«Мы активно пытаемся взаимодействовать с теми странами, которые являются дружественными для нас – Азия и Африка. Это длинный путь и неочевидный. Но мы пришли к выводу, что необходимо двигаться. Установили правило – лучше ошибиться, но попробовать.

Возврат в еврокубки в ближайшее время невозможен. Причем это не год, не два, скорее всего. Вероятность того, что российские сборные и клубы примут участие в азиатских соревнованиях, достаточно велика. С этим мы смирились.

Продумываем, возможность этого с точки зрения логистики», – сказал Бабаев.