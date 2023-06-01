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    Аршавин прокомментировал итог финала Лиги Европы

    Андрей Аршавин высказался после финального матча Лиги Европы.

    • Трофей разыгрывали «Севилья» и «Рома».
    • Основное время завершилось ничьей 1:1.
    • В серии пенальти победили испанцы.

    «Севилья», как минимум, незаурядный клуб. Можно сказать, что этот турнир уже стал Кубком «Севильи». Вот такой феномен мы видим.

    Мне кажется, у «Севильи» вратарь помощнее, чем у римлян. Моуринью очень амбициозен, самолюбив, и он в принципе недипломатичен. Но я не вижу здесь трагедии, «Рома» не такой великий клуб. Они не были фаворитами этого финала.

    Мне кажется, все шло по плану Моуринью. Просто надо было найти второй гол. У «Ромы» практически не было ни одного провала в обороне», – заявил Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.06.2023 09:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1471

      Болотоход 1 июня, 09:55

      Тот еще эксперт - буровит что зря как всегда!!!

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