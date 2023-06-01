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Аршавин прокомментировал итог финала Лиги Европы

1 июня 2023, 09:09

Андрей Аршавин высказался после финального матча Лиги Европы.

  • Трофей разыгрывали «Севилья» и «Рома».
  • Основное время завершилось ничьей 1:1.
  • В серии пенальти победили испанцы.

«Севилья», как минимум, незаурядный клуб. Можно сказать, что этот турнир уже стал Кубком «Севильи». Вот такой феномен мы видим.

Мне кажется, у «Севильи» вратарь помощнее, чем у римлян. Моуринью очень амбициозен, самолюбив, и он в принципе недипломатичен. Но я не вижу здесь трагедии, «Рома» не такой великий клуб. Они не были фаворитами этого финала.

Мне кажется, все шло по плану Моуринью. Просто надо было найти второй гол. У «Ромы» практически не было ни одного провала в обороне», – заявил Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Рома Севилья Аршавин Андрей
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