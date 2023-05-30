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    • Хави обратился к президенту «Барселоны»: он хочет вернуть Месси

    Хави обратился к президенту «Барселоны»: он хочет вернуть Месси

    Главный тренер «Барселоны» Хави попросил президента клуба Жоана Лапорту вернуть в команду нападающего Лионеля Месси.

    «Да, это имеет смысл для меня. Я не сомневаюсь, что, если Месси вернется, он поможет нам в футбольном плане. Я сообщил об этом президенту.

    У меня нет сомнений, потому что он по-прежнему голоден до побед, потому что он победитель, потому что он лидер. Учитывая то, как мы хотим играть, у меня нет сомнений, что он даст нам многое. Но это зависит от него самого.

    Двери открыты. Если он захочет прийти, у меня как у тренера сомнений нет», – цитирует Хави Sport.es.

    • Летом у Месси истекает контракт с «ПСЖ».
    • Он играл за «Барсу» с 2005 по 2021-й год.

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    Источник: Sport24

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