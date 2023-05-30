Хави обратился к президенту «Барселоны»: он хочет вернуть Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави попросил президента клуба Жоана Лапорту вернуть в команду нападающего Лионеля Месси.

«Да, это имеет смысл для меня. Я не сомневаюсь, что, если Месси вернется, он поможет нам в футбольном плане. Я сообщил об этом президенту.

У меня нет сомнений, потому что он по-прежнему голоден до побед, потому что он победитель, потому что он лидер. Учитывая то, как мы хотим играть, у меня нет сомнений, что он даст нам многое. Но это зависит от него самого.

Двери открыты. Если он захочет прийти, у меня как у тренера сомнений нет», – цитирует Хави Sport.es.