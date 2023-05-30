«Я адекватный человек»: Дуарте объяснил грубый фол на Малкоме, за который его удалили

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте прокомментировал удаление в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» за грубый фол на Малкоме.
- Парагвайца удалили на 76-й минуте.
- Он попал по голеностопу Малкома шипами, прямой ногой.
- В итоге «Спартак» проиграл со счетом 2:3.
«Разумеется, не хотел идти в супержесткий подкат. Я адекватный человек и не хочу никого травмировать.
При начале движения у меня сложилось полное ощущение, что буду на мяче первым и сделаю все чисто. Но Малком поставил ногу раньше, а я просто уже не мог никуда деться – в процессе движения траекторию не изменить.
Получилось так, что сфолил», – сказал Дуарте.
Источник: «Спорт-Экспресс»