«Я адекватный человек»: Дуарте объяснил грубый фол на Малкоме, за который его удалили

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте прокомментировал удаление в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» за грубый фол на Малкоме.

Парагвайца удалили на 76-й минуте.

Он попал по голеностопу Малкома шипами, прямой ногой.

В итоге «Спартак» проиграл со счетом 2:3.

«Разумеется, не хотел идти в супержесткий подкат. Я адекватный человек и не хочу никого травмировать.

При начале движения у меня сложилось полное ощущение, что буду на мяче первым и сделаю все чисто. Но Малком поставил ногу раньше, а я просто уже не мог никуда деться – в процессе движения траекторию не изменить.

Получилось так, что сфолил», – сказал Дуарте.