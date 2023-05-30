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    • «Я адекватный человек»: Дуарте объяснил грубый фол на Малкоме, за который его удалили

    «Я адекватный человек»: Дуарте объяснил грубый фол на Малкоме, за который его удалили

    Защитник «Спартака» Алексис Дуарте прокомментировал удаление в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» за грубый фол на Малкоме.

    • Парагвайца удалили на 76-й минуте.
    • Он попал по голеностопу Малкома шипами, прямой ногой.
    • В итоге «Спартак» проиграл со счетом 2:3.

    «Разумеется, не хотел идти в супержесткий подкат. Я адекватный человек и не хочу никого травмировать.

    При начале движения у меня сложилось полное ощущение, что буду на мяче первым и сделаю все чисто. Но Малком поставил ногу раньше, а я просто уже не мог никуда деться – в процессе движения траекторию не изменить.

    Получилось так, что сфолил», – сказал Дуарте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +124

      erybov1965 22 минуты назад

      Не знаю,насчет адекватности,но то что у него нет совершенно реакции и скорости,это факт.Если бы я не знал,что он парагваец,я подумал бы,что он "эстонец".Да и техника у него не лучше,чем и у других игроков Спартака.Возникает вопрос,зачем было брать парагвайца?Может кому-то доплачивают за иностранцев.Неужели,лучше игрока в России не оказалось?

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      Рейтинг: +1164

      SLADE2019 56 минут назад

      Вот тольок доказывай свою адекватность в другой команде, не в Спартаке.

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