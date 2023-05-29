«Зенит» ищет вратаря, который хорошо играет ногами: известен главный кандидат

«Зенит» намерен усилить вратарскую линию в летнее трансферное окно.

По информации инсайдера Ивана Карпова, клуб из Петербурга ищет вратаря, который хорошо играет ногами.

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев – главный кандидат «Зенита». Сумма отступных в его контракте с «Крыльями» составляет 120 миллионов рублей.

24-летний Ломаев в Самаре с 2020 года.

Игрок стоит 1,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у него 22 матча, 35 пропущенных голов.

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