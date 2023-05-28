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    Смолов ответил, почему не перешел зимой в Турцию

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов объяснил, почему зимой не воспользовался вариантом в Турции.

    – Правда ли, что у вас был вариант с продолжением карьеры в Турции?

    – Предложение было, но я отказался.

    – Почему решили отказаться?

    – Я поговорил с ребятами, которые играли в Турции. Это было зимой, там случились природные катаклизмы. Энергетически что-то мне подсказало, что это не самый лучший вариант для меня. Тем более, «Динамо» – очень комфортная для меня команда.

    • 33-летний Смолов стоит 5 миллионов евро.
    • У него еще год контракта.
    • В сезоне РПЛ у Смолова 24 матча, 10 голов, 4 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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