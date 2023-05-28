Смолов ответил, почему не перешел зимой в Турцию

Нападающий «Динамо» Федор Смолов объяснил, почему зимой не воспользовался вариантом в Турции.

– Правда ли, что у вас был вариант с продолжением карьеры в Турции?

– Предложение было, но я отказался.

– Почему решили отказаться?

– Я поговорил с ребятами, которые играли в Турции. Это было зимой, там случились природные катаклизмы. Энергетически что-то мне подсказало, что это не самый лучший вариант для меня. Тем более, «Динамо» – очень комфортная для меня команда.