Смолов ответил, почему не перешел зимой в Турцию

Нападающий «Динамо» Федор Смолов объяснил, почему зимой не воспользовался вариантом в Турции.
– Правда ли, что у вас был вариант с продолжением карьеры в Турции?
– Предложение было, но я отказался.
– Почему решили отказаться?
– Я поговорил с ребятами, которые играли в Турции. Это было зимой, там случились природные катаклизмы. Энергетически что-то мне подсказало, что это не самый лучший вариант для меня. Тем более, «Динамо» – очень комфортная для меня команда.
- 33-летний Смолов стоит 5 миллионов евро.
- У него еще год контракта.
- В сезоне РПЛ у Смолова 24 матча, 10 голов, 4 ассиста.
Источник: «Спорт-Экспресс»