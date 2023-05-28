Коул: «Мне плевать, что Холанд побил мой рекорд»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул прокомментировал потерю рекорда по голам за сезон в АПЛ. Его превзошел в этом сезоне Эрлинг Холанд.

У Коула и Алана Ширера было 34 гола за сезон АПЛ. У Холанда уже 36, а впереди последний тур.

«Если честно, мне наплевать на потерю рекорда. Не обижаюсь на Холанда. Рекорды нужны, чтобы их бить.

Понадобилось 20 лет, чтобы рекорд был побит. Я не буду об этом думать перед сном. Я снимаю шляпу перед Холандом», – сказал Коул.

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