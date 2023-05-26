«А чего с ним толкаться? Он слабенький»: Овечкин и Смолов обсудили Дзюбу

Хоккеист Александр Овечкин посетил тренировку «Динамо».

Перед началом занятия нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поговорил с Федором Смоловым.

Смолов: «Бомбардир межсезонья. Кого будем громить? «Амкал»? 2DROTS? Выбирай»

Овечкин: «Локомотив». Вызвали подмогу»

Смолов: «Слушай, нормально как раз. У них Артем (Дзюба), а ты у нас потолкаешься»

Овечкин: «А чего с ним толкаться? Он слабенький»