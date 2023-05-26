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    • «А чего с ним толкаться? Он слабенький»: Овечкин и Смолов обсудили Дзюбу

    «А чего с ним толкаться? Он слабенький»: Овечкин и Смолов обсудили Дзюбу

    Хоккеист Александр Овечкин посетил тренировку «Динамо».

    Перед началом занятия нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поговорил с Федором Смоловым.

    Смолов: «Бомбардир межсезонья. Кого будем громить? «Амкал»? 2DROTS? Выбирай»

    Овечкин: «Локомотив». Вызвали подмогу»

    Смолов: «Слушай, нормально как раз. У них Артем (Дзюба), а ты у нас потолкаешься»

    Овечкин: «А чего с ним толкаться? Он слабенький»

    • «Динамо» примет «Локомотив» 28 мая в 16:30 мск.
    • Дзюба после возвращения в Россию забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.

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    Источник: страница «Динамо» в соцсети ВКонтакте

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    Сегодня, 18:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19919

      Cleaner 17 минут назад

      Время Смолова ушло. Теперь ему только и осталось, что 2DROTSов громить!...)))

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