«А чего с ним толкаться? Он слабенький»: Овечкин и Смолов обсудили Дзюбу

Хоккеист Александр Овечкин посетил тренировку «Динамо».
Перед началом занятия нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поговорил с Федором Смоловым.
Смолов: «Бомбардир межсезонья. Кого будем громить? «Амкал»? 2DROTS? Выбирай»
Овечкин: «Локомотив». Вызвали подмогу»
Смолов: «Слушай, нормально как раз. У них Артем (Дзюба), а ты у нас потолкаешься»
Овечкин: «А чего с ним толкаться? Он слабенький»
- «Динамо» примет «Локомотив» 28 мая в 16:30 мск.
- Дзюба после возвращения в Россию забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
Источник: страница «Динамо» в соцсети ВКонтакте