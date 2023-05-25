Защитник «Химок» продлил приостановку контракта с клубом

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что Филип Дагерстол не вернется в клуб.
26-летний центральный защитник останется в польском «Лехе».
«Дагерстол воспользовался обновленным разрешением ФИФА о приостановлении контрактов с российскими клубами и продлил приостановку своего трудового договора.
Принадлежит ли он еще «Химкам»? Де-юре да, но по факту все понимают, что это означает», – сказал Оленев.
- Дагерстол перешел в «Химки» в январе 2021 года.
- Он провел 27 матчей.
- Контракт шведа с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Источник: «Спорт-Экспресс»