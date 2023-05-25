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    Защитник «Химок» продлил приостановку контракта с клубом

    Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что Филип Дагерстол не вернется в клуб.

    26-летний центральный защитник останется в польском «Лехе».

    «Дагерстол воспользовался обновленным разрешением ФИФА о приостановлении контрактов с российскими клубами и продлил приостановку своего трудового договора.

    Принадлежит ли он еще «Химкам»? Де-юре да, но по факту все понимают, что это означает», – сказал Оленев.

    • Дагерстол перешел в «Химки» в январе 2021 года.
    • Он провел 27 матчей.
    • Контракт шведа с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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