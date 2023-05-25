Защитник «Химок» продлил приостановку контракта с клубом

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что Филип Дагерстол не вернется в клуб.

26-летний центральный защитник останется в польском «Лехе».

«Дагерстол воспользовался обновленным разрешением ФИФА о приостановлении контрактов с российскими клубами и продлил приостановку своего трудового договора.

Принадлежит ли он еще «Химкам»? Де-юре да, но по факту все понимают, что это означает», – сказал Оленев.