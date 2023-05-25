«Даже для европейского чемпионата это суперигрок»: Писарев – о защитнике «Зенита»

Тренер сборной России Николай Писарев высоко отозвался о Роберте Ренане из «Зенита».

«Он любит возиться с мячом? Это пройдет, молодежи свойственно. У него суперкачества, суперпередачи, у него суперскорость и он креативный.

Пока Ренан с этим перебарщивает и авантюрно играет. Но постепенно наберется опыта и эти качества пойдут в плюс. Начнет начинать атаку смело. Для центрального защитника это важно.

У него есть скорость, отлично играет наверху. Даже для европейского чемпионата это суперигрок», – сказал Писарев.