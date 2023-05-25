«Даже для европейского чемпионата это суперигрок»: Писарев – о защитнике «Зенита»

Тренер сборной России Николай Писарев высоко отозвался о Роберте Ренане из «Зенита».
«Он любит возиться с мячом? Это пройдет, молодежи свойственно. У него суперкачества, суперпередачи, у него суперскорость и он креативный.
Пока Ренан с этим перебарщивает и авантюрно играет. Но постепенно наберется опыта и эти качества пойдут в плюс. Начнет начинать атаку смело. Для центрального защитника это важно.
У него есть скорость, отлично играет наверху. Даже для европейского чемпионата это суперигрок», – сказал Писарев.
- Ренан перешел в «Зенит» в январе из «Коринтианса» как свободный агент.
- Бразилец поучаствовал в 10 матчах РПЛ и Fonbet Кубка России.
- Сообщалось, что защитником интересуются 5 топ-клубов АПЛ.
Источник: «Матч ТВ»