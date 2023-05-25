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  • «Даже для европейского чемпионата это суперигрок»: Писарев – о защитнике «Зенита»

«Даже для европейского чемпионата это суперигрок»: Писарев – о защитнике «Зенита»

25 мая 2023, 10:00
1

Тренер сборной России Николай Писарев высоко отозвался о Роберте Ренане из «Зенита».

«Он любит возиться с мячом? Это пройдет, молодежи свойственно. У него суперкачества, суперпередачи, у него суперскорость и он креативный.

Пока Ренан с этим перебарщивает и авантюрно играет. Но постепенно наберется опыта и эти качества пойдут в плюс. Начнет начинать атаку смело. Для центрального защитника это важно.

У него есть скорость, отлично играет наверху. Даже для европейского чемпионата это суперигрок», – сказал Писарев.

  • Ренан перешел в «Зенит» в январе из «Коринтианса» как свободный агент.
  • Бразилец поучаствовал в 10 матчах РПЛ и Fonbet Кубка России.
  • Сообщалось, что защитником интересуются 5 топ-клубов АПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ренан Роберт Писарев Николай
Комментарии (1)
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Spirit_78
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Концентрации ему ещё не хватает, иногда "смотрит футбол" в штрафной. Надеюсь, это пройдёт.
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