Быстров: «Соболев – полный идиот, которого не должно быть в «Спартаке»

Бывший спартаковец Владимир Быстров разочарован поведением нападающего команды Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Игрок московской команды получил красную карточку в матче с ЦСКА.

Он показал неприличный жест в адрес Виллиана Роши.

Соболеву грозит дисквалификация от КДК РФС.

«Соболев – полный идиот, который подвел свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за «Спартак». Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоин быть в клубе. Он может извиняться или не извиняться – это уже второй вопрос.

Гильермо Абаскаль сказал: «Если это повторится...» А на мой взгляд, это повторяется не первый раз. В эпизодах, когда Соболев может доигрывать до конца, должен ставить корпус и от него будут отлетать защитники, он как девочка падает и симулирует. Считаю, что такие футболисты не должны играть в «Спартаке». Провоцировать и нырять – это нормальные вещи, но на поле нельзя быть посмешищем. Это говорит о неготовности футболиста к дерби», – сказал Быстров.