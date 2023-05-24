Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Быстров: «Соболев – полный идиот, которого не должно быть в «Спартаке»

    Быстров: «Соболев – полный идиот, которого не должно быть в «Спартаке»

    Бывший спартаковец Владимир Быстров разочарован поведением нападающего команды Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

    • Игрок московской команды получил красную карточку в матче с ЦСКА.
    • Он показал неприличный жест в адрес Виллиана Роши.
    • Соболеву грозит дисквалификация от КДК РФС.

    «Соболев – полный идиот, который подвел свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за «Спартак». Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоин быть в клубе. Он может извиняться или не извиняться – это уже второй вопрос.

    Гильермо Абаскаль сказал: «Если это повторится...» А на мой взгляд, это повторяется не первый раз. В эпизодах, когда Соболев может доигрывать до конца, должен ставить корпус и от него будут отлетать защитники, он как девочка падает и симулирует. Считаю, что такие футболисты не должны играть в «Спартаке». Провоцировать и нырять – это нормальные вещи, но на поле нельзя быть посмешищем. Это говорит о неготовности футболиста к дерби», – сказал Быстров.

    Новости по теме
    Зарема: «Видео сняли все вопросы по Роше, но только ЦСКА уверяет, что у их игрока что-то зачесалось» 28
    Адвокат Добровинский назвал виновных в жесте Соболева 15
    Джикия: «Не кусайте и не убивайте Соболева – помогите ему, поддержите» 14
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:12
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +442

      АлексМак 10 минут назад

      Вот! Володька прав. Да и кому он нужен-то из клубов, с вменяемым руководством.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4300

      Иван Петров 1986 28 минут назад

      Ну вова, ну придурок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4231

      ziborock 57 минут назад

      А где был Вова когда Евсеев на весь мир кричал в камеру "*** вам!...."?! Снова наверное возле "гей баров" ошивался со своей моралью! Где был Быстров когда его "друг по раздевалке" теребил свою терепоньку?! Где был Свиновова когда Кержаков в рупор кричал с болельщиками Зенита "культурные слова"?! Барбариски от Дзагоева ел?!)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3032

      шахта Заполярная 58 минут назад

      Из жизни Вовки. Пошел как то Вовка корову доить ( в гостях был в деревне) Приходит через час с двумя полными ведрами, вот надоил молочка. Хозяйка. Вовка ты полный кретин и идиот, у нас нет коровы, у нас бычок.
      Вывод. Вовка такой же эксперт как доярка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Дядя Серёжа 58 минут назад

      Ну ещё ты Соболя не увольнял, стрёмный матч молодёжки вспомни, вас всех надо было из футборла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18394

      NewLife 58 минут назад

      Подкинул говнеца, которым питаются тролли. Кстати, бомбардир удалил мой пост (и все комменты к нему), где я писал, как питаются тролли и почему их не надо кормить. Это многое говорит о том, кому служит этот сайт))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5173

      Питерский князь 1 час назад

      Клоунский СпартаГ!
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Таких додиков идиотов как дельфин вообще не должно быть в профессиональном футболе. Пусть свои шары в штанах катает во дворе с такими же даунами как он. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      RedMaksim97 1 час назад

      Ну значит пойдет в Зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14619

      playsh 1 час назад

      Вовка,а почему у тебя в Зените было прозвище Окурок?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 