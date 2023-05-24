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  • Быстров: «Соболев – полный идиот, которого не должно быть в «Спартаке»

Быстров: «Соболев – полный идиот, которого не должно быть в «Спартаке»

24 мая 2023, 11:12
24

Бывший спартаковец Владимир Быстров разочарован поведением нападающего команды Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

  • Игрок московской команды получил красную карточку в матче с ЦСКА.
  • Он показал неприличный жест в адрес Виллиана Роши.
  • Соболеву грозит дисквалификация от КДК РФС.

«Соболев – полный идиот, который подвел свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за «Спартак». Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоин быть в клубе. Он может извиняться или не извиняться – это уже второй вопрос.

Гильермо Абаскаль сказал: «Если это повторится...» А на мой взгляд, это повторяется не первый раз. В эпизодах, когда Соболев может доигрывать до конца, должен ставить корпус и от него будут отлетать защитники, он как девочка падает и симулирует. Считаю, что такие футболисты не должны играть в «Спартаке». Провоцировать и нырять – это нормальные вещи, но на поле нельзя быть посмешищем. Это говорит о неготовности футболиста к дерби», – сказал Быстров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Соболев Александр
Комментарии (24)
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фанат джигурды
1684916214
Быстров-то чего раздухарился? Не даёт покоя мысль: " Надо было тогда охранникам так показать! Тогда бы впустили и не побили."
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Plyash
1684916805
Вовка,а почему у тебя в Зените было прозвище Окурок?
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NewLife
1684918591
Подкинул говнеца, которым питаются тролли. Кстати, бомбардир удалил мой пост (и все комменты к нему), где я писал, как питаются тролли и почему их не надо кормить. Это многое говорит о том, кому служит этот сайт))
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шахта Заполярная
1684918631
Из жизни Вовки. Пошел как то Вовка корову доить ( в гостях был в деревне) Приходит через час с двумя полными ведрами, вот надоил молочка. Хозяйка. Вовка ты полный кретин и идиот, у нас нет коровы, у нас бычок. Вывод. Вовка такой же эксперт как доярка.
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ziborock
1684918687
А где был Вова когда Евсеев на весь мир кричал в камеру "*** вам!...."?! Снова наверное возле "гей баров" ошивался со своей моралью! Где был Быстров когда его "друг по раздевалке" теребил свою терепоньку?! Где был Свиновова когда Кержаков в рупор кричал с болельщиками Зенита "культурные слова"?! Барбариски от Дзагоева ел?!)))
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АлексМак
1684921476
Вот! Володька прав. Да и кому он нужен-то из клубов, с вменяемым руководством.
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ivany4
1684922695
Вот яркий пример того, когда человек не помнит своих, и своих "друзей", прошлых прилюдных поступков, но так яростно осуждает других. Вот такие они нынешние правдорубы из культурной столицы.)))
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Михалыч1963
1684922999
Эта мерзость смеет еще рот открывать. В зеркало посмотрелся бы убогий.
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Беспонтий
1684923087
хоть ты гладь володю хоть его тряси как же было тихо вроде без володек на руси (
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Рыло свина
1684932052
Вова ты же играл в Спартаке, футболист это ноги, головы у вас с Соболем нет.
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