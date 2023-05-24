Рафинья поддержал Винисиуса и получил желтую карточку

Нападающий «Барселоны» накануне в матче против «Вальядолида» (1:3) поддержал своего соотечественника из «Реала» Винисиуса, который подвергся расистским оскорблениям в игре с «Валенсией».

Уходя на замену, Рафинья снял игровую форму. Под ней была майка с надписью: «Пока цвет кожи важнее яркости глаз, будет конфликт».

Судья Сесар Сото Градо наказал игрока за снятую форму желтой карточкой.

Винисиус в матче с «Валенсией» ударил соперника рукой по лицу в момент, когда мяч не был в игре.

Его конфликту с Уго Дуро предшествовал расистский скандал.

Фанаты «Валенсии» называли игрока «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».

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