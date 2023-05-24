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    Рафинья поддержал Винисиуса и получил желтую карточку

    Нападающий «Барселоны» накануне в матче против «Вальядолида» (1:3) поддержал своего соотечественника из «Реала» Винисиуса, который подвергся расистским оскорблениям в игре с «Валенсией».

    Уходя на замену, Рафинья снял игровую форму. Под ней была майка с надписью: «Пока цвет кожи важнее яркости глаз, будет конфликт».

    Судья Сесар Сото Градо наказал игрока за снятую форму желтой карточкой.

    • Винисиус в матче с «Валенсией» ударил соперника рукой по лицу в момент, когда мяч не был в игре.
    • Его конфликту с Уго Дуро предшествовал расистский скандал.
    • Фанаты «Валенсии» называли игрока «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».

    Скриншот Select

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:55
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3621

      acor94 2 часа назад

      Отстранить от команды! Своей жёлтой карточкой поставил команду под угрозу удаления!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Это ихняя "Роша"

      0
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