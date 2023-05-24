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    Хави возмутился отменой удаления Винисиуса

    Главный тренер «Барселоны» Хави не согласен с решением отменить красную карточку форварду «Реала» Винисиуса в матче с «Валенсией» (0:1).

    • Бразилец ударил соперника рукой по лицу в момент, когда мяч не был в игре.
    • Его конфликту с Уго Дуро предшествовал расистский скандал.
    • Фанаты «Валенсии» называли игрока «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».

    «Оскорбления и расизм должны быть наказуемы, но удаление к этому не имеет отношения. Винисиус допустил проступок, который был на поле», – сказал Хави.

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    Источник: COPE

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    Сегодня, 08:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17548

      Garrincha58 3 часа назад

      какое ему дело

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3621

      acor94 4 часа назад

      Ооо, щас отменят Хави из-за этого в Каталонии начнутся волнения, что приведёт к восстанию. Жара пошла.

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