Хави возмутился отменой удаления Винисиуса

Главный тренер «Барселоны» Хави не согласен с решением отменить красную карточку форварду «Реала» Винисиуса в матче с «Валенсией» (0:1).

Бразилец ударил соперника рукой по лицу в момент, когда мяч не был в игре.

Его конфликту с Уго Дуро предшествовал расистский скандал.

Фанаты «Валенсии» называли игрока «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».

«Оскорбления и расизм должны быть наказуемы, но удаление к этому не имеет отношения. Винисиус допустил проступок, который был на поле», – сказал Хави.