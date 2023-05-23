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    • Агент Роши отреагировал на обвинения «Спартака» в провокации Соболева: «Хотят сохранить лицо»

    Агент Роши отреагировал на обвинения «Спартака» в провокации Соболева: «Хотят сохранить лицо»

    Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответил на обвинения «Спартака» в том, что бразилец первым показал неприличный жест в адрес нападающего Александра Соболева.

    «Можете ли поверить, что Виллиан первым начал провоцировать Соболева, как утверждают, прикрепляя фото? Роша не делал этого. Соболев даже стоит лицом от него. Они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо», – сказал Тито.

    • Во время дерби 22 мая Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
    • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
    • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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