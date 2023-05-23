Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Роши отреагировал на обвинения «Спартака» в провокации Соболева: «Хотят сохранить лицо»

Агент Роши отреагировал на обвинения «Спартака» в провокации Соболева: «Хотят сохранить лицо»

23 мая 2023, 23:31

Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответил на обвинения «Спартака» в том, что бразилец первым показал неприличный жест в адрес нападающего Александра Соболева.

«Можете ли поверить, что Виллиан первым начал провоцировать Соболева, как утверждают, прикрепляя фото? Роша не делал этого. Соболев даже стоит лицом от него. Они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо», – сказал Тито.

  • Во время дерби 22 мая Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
  • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
  • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

Еще по теме:
Роша не исключил возвращение в ЦСКА: «Испытываю особую привязанность» 2
Роша – о стычке с Соболевым: «Он показал непристойный жест, а удалили меня» 2
Дивеев ответил, в чем Жоао Виктор сильнее Роши
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр Роша Виллиан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
12
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
7
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
4
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
Все новости
Все новости
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
3
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
1
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
19
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
Вчера, 19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
Вчера, 19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
Вчера, 19:07
7
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
Вчера, 18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
Вчера, 18:38
8
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
Вчера, 18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
Вчера, 18:12
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+