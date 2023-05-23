Агент Роши отреагировал на обвинения «Спартака» в провокации Соболева: «Хотят сохранить лицо»

Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответил на обвинения «Спартака» в том, что бразилец первым показал неприличный жест в адрес нападающего Александра Соболева.

«Можете ли поверить, что Виллиан первым начал провоцировать Соболева, как утверждают, прикрепляя фото? Роша не делал этого. Соболев даже стоит лицом от него. Они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо», – сказал Тито.