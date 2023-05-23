Роша часто трогает себя за пах: «Спартак» обвинял его в провокации Соболева

Спортивные телеграм-каналы обнаружили необычную привычку у защитника ЦСКА Виллиана Роши.
23 мая «Спартак» направил в КДК три видео из матча против ЦСКА, на которых бразильский защитник трогает себя за пах возле форварда «Спартака» Александра Соболева. В московском клубе считают, что Роша таким образом провоцировал соперника.
Позже в спортивных телеграм-каналах завирусилось видео, на котором Роша несколько раз дотрагивается до паха в раздевалке ЦСКА.
«Судя по видео, которое попало ко мне, Роша делает подобные жесты не только перед игроками «Спартака», но и вообще везде», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».
- Во время дерби 22 мая Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
- Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
- Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
Источник: «Бомбардир»