Роша часто трогает себя за пах: «Спартак» обвинял его в провокации Соболева

Спортивные телеграм-каналы обнаружили необычную привычку у защитника ЦСКА Виллиана Роши.

23 мая «Спартак» направил в КДК три видео из матча против ЦСКА, на которых бразильский защитник трогает себя за пах возле форварда «Спартака» Александра Соболева. В московском клубе считают, что Роша таким образом провоцировал соперника.

Позже в спортивных телеграм-каналах завирусилось видео, на котором Роша несколько раз дотрагивается до паха в раздевалке ЦСКА.

«Судя по видео, которое попало ко мне, Роша делает подобные жесты не только перед игроками «Спартака», но и вообще везде», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».