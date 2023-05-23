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    • Роша часто трогает себя за пах: «Спартак» обвинял его в провокации Соболева

    Роша часто трогает себя за пах: «Спартак» обвинял его в провокации Соболева

    Спортивные телеграм-каналы обнаружили необычную привычку у защитника ЦСКА Виллиана Роши.

    23 мая «Спартак» направил в КДК три видео из матча против ЦСКА, на которых бразильский защитник трогает себя за пах возле форварда «Спартака» Александра Соболева. В московском клубе считают, что Роша таким образом провоцировал соперника.

    Позже в спортивных телеграм-каналах завирусилось видео, на котором Роша несколько раз дотрагивается до паха в раздевалке ЦСКА.

    «Судя по видео, которое попало ко мне, Роша делает подобные жесты не только перед игроками «Спартака», но и вообще везде», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    • Во время дерби 22 мая Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
    • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
    • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4344

      mutabor0992 31 минуту назад

      Ну прямо как в детском саду...А он меня первый обозвал вонючкой...Кто чурачил,тот и начал!гыыыыы

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      Рейтинг: +431

      Боцман52 53 минуты назад

      Так его тогда надо удалять в самом начале матча, на стадионе же женщины и дети.

      0
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