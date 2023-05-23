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    • В ЦСКА отреагировали на обвинения Роши, что он первым показал Соболеву неприличный жест

    В ЦСКА отреагировали на обвинения Роши, что он первым показал Соболеву неприличный жест

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на предположение, что Виллиан Роша первым стал провоцировать форварда «Спартака» Александра Соболева.

    «Некоторые коллеги из СМИ задают вопрос, как мы могли бы прокомментировать развитие истории с провокациями во время дерби. Но, простите, о каком развитии идет речь?

    Два дня понадобилось про-спартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты.

    В одном случае Соболев стоит в 10 метрах за спиной Роши, а в другом сам стоит спиной. И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну серьезно?

    У ЦСКА ТВ, кстати, есть уникальные кадры, как Роша поправляет трусы в раздевалке еще до матча. Можем предоставить, если коллегам они столь интересны.

    Допускаю, что подобный физиологически оправданный рефлекс с поправлением экипировки может быть при желании замечен у каждого футболиста.

    А вот акцентировано неприличный жест и серия агрессивных прыжков в направлении соперника, как мы могли убедиться, только у одного.

    Мы надеемся, что справедливость восторжествует, и Роша сможет принять участие уже в ближайшем матче», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

    • Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
    • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
    • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Сегодня, 18:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1016

      rac531 55 минут назад

      А как Роша в туалете испражняется у ЦСКА ТВ тоже есть кадры?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4199

      Ziklop 1 час назад

      вот я только видел как соболь ногой замахивался имитируя удар в соперника, этого вполне достаточно для карточки, наверное она могла быть жёлтой, а причиндалы даже не заметил.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1016

      rac531 > Ziklop 1 час назад

      Для Соболева была бы КРАСНАЯ) Но, например, не для ШЕЛИИ
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      16 июля 2022
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      1
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      Рейтинг: +1366

      Таврида > rac531 1 час назад

      Теперь ЭСК поддержит Карася, чтобы вернуть должок Спартаку, типа "восстановили справедливости". Но это кривая справедливость, косячат одни, а восстанавливают на других.

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