В ЦСКА отреагировали на обвинения Роши, что он первым показал Соболеву неприличный жест

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на предположение, что Виллиан Роша первым стал провоцировать форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Некоторые коллеги из СМИ задают вопрос, как мы могли бы прокомментировать развитие истории с провокациями во время дерби. Но, простите, о каком развитии идет речь?

Два дня понадобилось про-спартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты.

В одном случае Соболев стоит в 10 метрах за спиной Роши, а в другом сам стоит спиной. И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну серьезно?

У ЦСКА ТВ, кстати, есть уникальные кадры, как Роша поправляет трусы в раздевалке еще до матча. Можем предоставить, если коллегам они столь интересны.

Допускаю, что подобный физиологически оправданный рефлекс с поправлением экипировки может быть при желании замечен у каждого футболиста.

А вот акцентировано неприличный жест и серия агрессивных прыжков в направлении соперника, как мы могли убедиться, только у одного.

Мы надеемся, что справедливость восторжествует, и Роша сможет принять участие уже в ближайшем матче», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.