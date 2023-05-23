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  • Опубликован скриншот, где Роша, предположительно, первым показал Соболеву неприличный жест

Опубликован скриншот, где Роша, предположительно, первым показал Соболеву неприличный жест

23 мая 2023, 17:34
21

Защитник ЦСКА Виллиан Роша, возможно, первым стал провоцировать форварда «Спартака» Александра Соболева.

Опубликован скриншот, где бразилец, предположительно, показал сопернику неприличный жест в середине поля.

Позднее Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА. Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.

Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Это первый тайм. Мяч на половине поля «Спартака». Техническая камера стадиона фиксирует первый раз, когда Роша демонстрирует свои причиндалы Соболеву. Во втором тайме – прямо незадолго до удалений – таких эпизодов было еще два.

Нытье Роши, жалобы в микст-зоне и все остальное – чистый цирк. Характеристику этому футболисту я дал по ходу матча. Теперь она только подтверждается...

Думаю, Соболев, которого я ни в коей мере не оправдываю, точно не получит на КДК больше игр дисквалификации, чем бразилец. А вот ЦСКА бы свое письмо в ЭСК отозвать. А то есть шансы на максимальное наказание.

И хочу извиниться перед Саней за то, что сразу после удаления обругал его в телеграме. Поступил он, повторюсь, плохо и неправильно. Но понятно, откуда у такого поступка растут ноги», – написал в своем тг-канале журналист «СЭ» Артем Калинин, прикрепив скриншот.

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Источник: телеграм-канал журналиста «СЭ» Артема Калинина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр Роша Виллиан
Комментарии (21)
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Marshall1956
1684854008
а кому он показывает? дельфину который стоит к нему спиной? Есть видео выкладываете,а так не больше чем болтовня бабки на скамейке.
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Таврида
1684854046
На этом снимке видно только что Роша и Соболев смотрят в одну сторону и никаких интимных подробностей. У Соболева глаза на затылке есть, что бы ему что-то показывать? бггг
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dimag
1684854206
Чтобы что-то показать Соболеву надо чтобы он на это смотрел ,а он стоял к Роше спиной , да и Роша чего-то там делал совершенно в другую сторону и на этом мутном скрине непонятно что там было . А журналист «СЭ» Артем Калинин может даже отс**ать , а не только извениться перед Саней, это его личное дело.
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Беспонтий
1684854494
и третий день идёт скандал и третьи сутки писю меряют аршинами
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zarsm
1684854575
Кони щас заскулят) Не все так прозрачно, да?))
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Snek
1684857636
Где он там и чего увидел то? Да так можно любой скрин с качеством уровня шакального рогатого бога приложить и навертеть, что Роша там на ногу Соболеву нассал, а Соболев стоял, терпел и мочу с ноги слизывал, а потом терпение лопнуло и он начал махать причиндалами перед Рошей. А можно ещё найти скрин, где Зарема Карасёву минет делает, чтобы он пенальти на пустом месте поставил. А ещё можно найти скрин, где Гинер несёт мешок денег Карасёву, но тот выбрал минет от Заремы. В общем-то в детстве с фантазией у меня на настенные коврах тоже крутые картинки чудились, но то было детство...
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JIEGEHDA
1684859388
Писец . Прикол . Чел стоит чешит себе низ . Соболь в другую сторону смотрит этот в другую сторону . Ну посмотрите пожалуйста может Акинфеев ещё надевая перчатки показал фак кому-то
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Bozigit
1684863260
Хотят оправдать Карасева. Нужно признать, что судья не справился с эпизодом. Но хуже всего не то, что он не разобрался в ситуации, а то, что он не справился с эмоциями. Просто эти двое ему порядком надоели и он решил не разбираться в ситуации, а удалить обоих! А это уже непрофессионализм самого судьи! А Карасев, так, между прочим, судья международного масштаба.
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Fialet
1684864659
Спартаку следовало бы признать, что Сопелев придурок , и наказать соответственно. но они занялись хернёй, тем самым себя опуская.
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cska1948
1684866411
На этом скришоте Соболев стоит СПИНОЙ к Роши. И что мог Роша показать спине Соболева? А вот в программе "Правила игры", сегодня, показали, что после падения Соболева в штрафной ЦСКА на 57 минуте, Соболев в центральном круге продемонстрировал это жест Роши. Странно, что ни кто из судей и ВАР не обратили на это внимание. Да, а про то, что Роша якобы показал этот жест в первом тайме в программе вообще ни слова. Так что Артём Калинин желаемое выдает за действительное.
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