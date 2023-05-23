Опубликован скриншот, где Роша, предположительно, первым показал Соболеву неприличный жест

Защитник ЦСКА Виллиан Роша, возможно, первым стал провоцировать форварда «Спартака» Александра Соболева.

Опубликован скриншот, где бразилец, предположительно, показал сопернику неприличный жест в середине поля.

Позднее Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА. Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.

Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Это первый тайм. Мяч на половине поля «Спартака». Техническая камера стадиона фиксирует первый раз, когда Роша демонстрирует свои причиндалы Соболеву. Во втором тайме – прямо незадолго до удалений – таких эпизодов было еще два.

Нытье Роши, жалобы в микст-зоне и все остальное – чистый цирк. Характеристику этому футболисту я дал по ходу матча. Теперь она только подтверждается...

Думаю, Соболев, которого я ни в коей мере не оправдываю, точно не получит на КДК больше игр дисквалификации, чем бразилец. А вот ЦСКА бы свое письмо в ЭСК отозвать. А то есть шансы на максимальное наказание.

И хочу извиниться перед Саней за то, что сразу после удаления обругал его в телеграме. Поступил он, повторюсь, плохо и неправильно. Но понятно, откуда у такого поступка растут ноги», – написал в своем тг-канале журналист «СЭ» Артем Калинин, прикрепив скриншот.