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    • Опубликован скриншот, где Роша, предположительно, первым показал Соболеву неприличный жест

    Опубликован скриншот, где Роша, предположительно, первым показал Соболеву неприличный жест

    Защитник ЦСКА Виллиан Роша, возможно, первым стал провоцировать форварда «Спартака» Александра Соболева.

    Опубликован скриншот, где бразилец, предположительно, показал сопернику неприличный жест в середине поля.

    Позднее Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА. Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.

    Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    «Это первый тайм. Мяч на половине поля «Спартака». Техническая камера стадиона фиксирует первый раз, когда Роша демонстрирует свои причиндалы Соболеву. Во втором тайме – прямо незадолго до удалений – таких эпизодов было еще два.

    Нытье Роши, жалобы в микст-зоне и все остальное – чистый цирк. Характеристику этому футболисту я дал по ходу матча. Теперь она только подтверждается...

    Думаю, Соболев, которого я ни в коей мере не оправдываю, точно не получит на КДК больше игр дисквалификации, чем бразилец. А вот ЦСКА бы свое письмо в ЭСК отозвать. А то есть шансы на максимальное наказание.

    И хочу извиниться перед Саней за то, что сразу после удаления обругал его в телеграме. Поступил он, повторюсь, плохо и неправильно. Но понятно, откуда у такого поступка растут ноги», – написал в своем тг-канале журналист «СЭ» Артем Калинин, прикрепив скриншот.

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    Источник: телеграм-канал журналиста «СЭ» Артема Калинина

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    Сегодня, 17:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1355

      Таврида 2 минуты назад

      На этом снимке видно только что Роша и Соболев смотрят в одну сторону и никаких интимных подробностей. У Соболева глаза на затылке есть, что бы ему что-то показывать? бггг

      1
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      Рейтинг: +20

      Marshall1956 3 минуты назад

      а кому он показывает? дельфину который стоит к нему спиной? Есть видео выкладываете,а так не больше чем болтовня бабки на скамейке.

      2
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      Рейтинг: +1013

      партизан84 5 минут назад

      да какая разница, что там роша показывал, все знают Сашину вспыльчивость, теперь в каждой игре будут разные провокации. Сначала покажут, потом скажут, Саша далеко не Зидан, так что не..рен команду подводить.

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