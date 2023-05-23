Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Оздоев объяснил, почему чемпионат Турции сильнее РПЛ

    Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции.

    – Очень хороший момент: в чемпионате Турции премиальные за телевидение распределены так, что за победу всем платится одинаково.

    Выиграл – на следующей неделе тебе деньги перечислила лига за победу. Команде перечисляют. Десять матчей выиграл – получаешь, там, 25 миллионов лир.

    Из 36 матчей выиграл, там, 10 – почти 2 миллиона долларов заработал. Для региональных команд это бюджет команды.

    – Где уровень выше?

    – Конечно, в Турции, несомненно. Даже по стоимости футболистов Турция в девятке, недавно была статистика – под миллиард.

    – А уровень футбола?

    – Уровень футбола двигают футболисты. Если уровень футбола был бы слабый, не думаю, что Дзаньоло ехал бы, Икарди ехал бы, Мертенс, хоть и говорят, что ему 35.

    У «Бешикташа» великолепные футболисты, у нас футболисты, которые поиграли во многих лигах. Чемпионат очень хороший.

    • В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче.
    • До переезда в Турцию он провел 4,5 года в «Зените».

    Новости по теме
    Агент Оздоева представил доказательства переговоров игрока с «Лиллем» 1
    Оздоев объяснил провальный этап карьеры Дзюбы в Турции
    Оздоев заявил, что не планирует возвращаться в Россию в ближайшие годы
    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:00
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2214

      Bozigit 24 минуты назад

      Эмоции другие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14775

      Алексей З 1 час назад

      Полные трибуны , прекрасный климат , за титул борятся 4-5 клуба, есть еврокубки.
      Что можно возразить ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      somn 2 часа назад

      Уровень футбола в Турции выше, потому что там играет Оздоев, который в РПЛ сидел на лавке.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +929

      7:1 > somn 2 часа назад

      гол его пушечный в ворота челси пересмотри

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 