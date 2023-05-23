Оздоев объяснил, почему чемпионат Турции сильнее РПЛ

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции.
– Очень хороший момент: в чемпионате Турции премиальные за телевидение распределены так, что за победу всем платится одинаково.
Выиграл – на следующей неделе тебе деньги перечислила лига за победу. Команде перечисляют. Десять матчей выиграл – получаешь, там, 25 миллионов лир.
Из 36 матчей выиграл, там, 10 – почти 2 миллиона долларов заработал. Для региональных команд это бюджет команды.
– Где уровень выше?
– Конечно, в Турции, несомненно. Даже по стоимости футболистов Турция в девятке, недавно была статистика – под миллиард.
– А уровень футбола?
– Уровень футбола двигают футболисты. Если уровень футбола был бы слабый, не думаю, что Дзаньоло ехал бы, Икарди ехал бы, Мертенс, хоть и говорят, что ему 35.
У «Бешикташа» великолепные футболисты, у нас футболисты, которые поиграли во многих лигах. Чемпионат очень хороший.
- В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» на правах свободного агента.
- В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче.
- До переезда в Турцию он провел 4,5 года в «Зените».