Оздоев объяснил, почему чемпионат Турции сильнее РПЛ

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции.

– Очень хороший момент: в чемпионате Турции премиальные за телевидение распределены так, что за победу всем платится одинаково.

Выиграл – на следующей неделе тебе деньги перечислила лига за победу. Команде перечисляют. Десять матчей выиграл – получаешь, там, 25 миллионов лир.

Из 36 матчей выиграл, там, 10 – почти 2 миллиона долларов заработал. Для региональных команд это бюджет команды.

– Где уровень выше?

– Конечно, в Турции, несомненно. Даже по стоимости футболистов Турция в девятке, недавно была статистика – под миллиард.

– А уровень футбола?

– Уровень футбола двигают футболисты. Если уровень футбола был бы слабый, не думаю, что Дзаньоло ехал бы, Икарди ехал бы, Мертенс, хоть и говорят, что ему 35.

У «Бешикташа» великолепные футболисты, у нас футболисты, которые поиграли во многих лигах. Чемпионат очень хороший.