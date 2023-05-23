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    Мостовой определил лучшего игрока сезона в РПЛ

    Александр Мостовой рассказал, какого футболиста считает лучшим в завершающемся чемпионате России.

    «Премия Winline герои РПЛ хорошая идея, но нас, ветеранов, не зовут голосовать. Выбирают лучших футбольных людей этого сезона все, кому не лень.

    У меня изначально было два претендента на номинацию лучшего игрока сезона – это Малком и Промес, сейчас это, однозначно, бразилец.

    Как и в 2022 году я говорил, что лучшим станет Нобоа, так и случилось. Также можно сказать, что претендентами на эту номинацию четыре тура назад были Клаудиньо, Вендел, Сантос.

    Может войти в этот топ Чалов? Нет», – заявил Мостовой.

    • Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ (23 гола в 27 матчах).
    • Среди лучших ассистентов лиги он на 5-м месте (7 результативных передач).
    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России – в 5-й раз подряд.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1210

      ВасяК 1 час назад

      Саня ты дурак!!!У бразильца очень мощная поддержка сзади,а у Антохи очень мало!!!Так что лучший наш братан!!!

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