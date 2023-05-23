Мостовой определил лучшего игрока сезона в РПЛ

Александр Мостовой рассказал, какого футболиста считает лучшим в завершающемся чемпионате России.

«Премия Winline герои РПЛ хорошая идея, но нас, ветеранов, не зовут голосовать. Выбирают лучших футбольных людей этого сезона все, кому не лень.

У меня изначально было два претендента на номинацию лучшего игрока сезона – это Малком и Промес, сейчас это, однозначно, бразилец.

Как и в 2022 году я говорил, что лучшим станет Нобоа, так и случилось. Также можно сказать, что претендентами на эту номинацию четыре тура назад были Клаудиньо, Вендел, Сантос.

Может войти в этот топ Чалов? Нет», – заявил Мостовой.