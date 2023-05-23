Бальде прокомментировал удаление Соболева за непристойный жест

Да и в соцсетях Соболев не извинялся. За него это сделала пресс служба СпаМа. Уверен, Соболев до сих пор не понимает из-за чего такой шум подняли.
Нападающий «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал эпизод с удалением нападающего Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.
- Матч обслуживал Сергей Карасев.
- Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.
- Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.
«Нет, Александр в раздевалке не извинялся. Соболев, на мой взгляд, совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду.
Но мы показали, что у нас отличный коллектив, собранный из индивидуально сильных футболистов. Действуя сообща, мы сумели переломить игру и добиться победы, – сказал Бальде.