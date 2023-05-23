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    • Бальде прокомментировал удаление Соболева за непристойный жест

    Бальде прокомментировал удаление Соболева за непристойный жест

    Нападающий «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал эпизод с удалением нападающего Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

    • Матч обслуживал Сергей Карасев.
    • Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.
    • Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

    «Нет, Александр в раздевалке не извинялся. Соболев, на мой взгляд, совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду.

    Но мы показали, что у нас отличный коллектив, собранный из индивидуально сильных футболистов. Действуя сообща, мы сумели переломить игру и добиться победы, – сказал Бальде.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +387

      cska1948 1 минуту назад

      Да и в соцсетях Соболев не извинялся. За него это сделала пресс служба СпаМа. Уверен, Соболев до сих пор не понимает из-за чего такой шум подняли.

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