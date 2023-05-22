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    • Стало известно, почему Абаскаль отказался от общения с журналистами после матча с «Химками»

    Стало известно, почему Абаскаль отказался от общения с журналистами после матча с «Химками»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен судейством в РПЛ.

    «В последнее время главной проблемой Абаскаля внезапно стали судейские ошибки не в пользу «Спартака». Гильермо очень тяжело переносит огрехи арбитров.

    Нежелание общаться с журналистами на пресс-конференции после матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) как раз было связано со спорными эпизодами и их трактовками от судей», – сообщает Metaratings.

    • Испанец в «Спартаке» с лета.
    • Он пришел из «Базеля».
    • Зимой «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14597

      playsh 1 час назад

      Ранимый очень,вот в чём беда...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +783

      Янвapь 69 1 час назад

      Потому, что это единственная игра из последних восьми, в которой хрякам судья не помог, поэтому Дон Педро обиделся

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