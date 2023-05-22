Стало известно, почему Абаскаль отказался от общения с журналистами после матча с «Химками»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен судейством в РПЛ.
«В последнее время главной проблемой Абаскаля внезапно стали судейские ошибки не в пользу «Спартака». Гильермо очень тяжело переносит огрехи арбитров.
Нежелание общаться с журналистами на пресс-конференции после матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) как раз было связано со спорными эпизодами и их трактовками от судей», – сообщает Metaratings.
- Испанец в «Спартаке» с лета.
- Он пришел из «Базеля».
- Зимой «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.
Источник: Metaratings