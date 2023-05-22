Стало известно, почему Абаскаль отказался от общения с журналистами после матча с «Химками»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен судейством в РПЛ.

«В последнее время главной проблемой Абаскаля внезапно стали судейские ошибки не в пользу «Спартака». Гильермо очень тяжело переносит огрехи арбитров.

Нежелание общаться с журналистами на пресс-конференции после матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) как раз было связано со спорными эпизодами и их трактовками от судей», – сообщает Metaratings.