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    • Президент «Лилля» обвинил Оздоева во лжи: «Впервые слышу об этом игроке!»

    Президент «Лилля» обвинил Оздоева во лжи: «Впервые слышу об этом игроке!»

    Президент «Лилля» Оливье Летан прокомментировал слова полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева о том, что игрок проводил устные переговоры с боссами клуба.

    «Интерес «Лилля» к Магомеду Оздоеву? Я с ним не общался, это неправда. Впервые слышу об этом игроке! То, что он сказал в интервью об общении со мной – полная ложь», – сказал Летан.

    • В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 30 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 2,2 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17541

      Garrincha58 35 минут назад

      если гора не идёт к Магомеду то Магомед идёт к горе Лилль

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