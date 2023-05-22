Президент «Лилля» обвинил Оздоева во лжи: «Впервые слышу об этом игроке!»

Президент «Лилля» Оливье Летан прокомментировал слова полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева о том, что игрок проводил устные переговоры с боссами клуба.

«Интерес «Лилля» к Магомеду Оздоеву? Я с ним не общался, это неправда. Впервые слышу об этом игроке! То, что он сказал в интервью об общении со мной – полная ложь», – сказал Летан.